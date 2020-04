Martin Brundle rekent op opening seizoen in Europa

De opening van het Formule 1-seizoen 2020 zal niet op 14 juni in Canada plaatsvinden, vermoedt oud Formule 1-coureur Martin Brundle. Het zou niet logisch zijn om het hele circus in tijden van lockdowns en restricties voor reizen per vliegtuig naar de andere kant van de Atlantische Oceaan te sturen. Nee, de Formule 1 gaat de boel helemaal omgooien en verblijft de komende maanden in Europa.

Althans, dat gevoel overheerst bij Brundle. In een gesprek met collega's Karun Chandhok en Jenson Button voor Sky Sports F1 vertelde hij: "Zelfs wanneer we uit deze winterslaap komen, dan nog vliegen we niet gelijk uit naar alle windhoeken van de wereld. Alle teams kunnen met gemak met de trucks naar elke Europese locatie, dus daar beginnen we mee. Misschien doen ze eerst twee of drie races op Silverstone om alles weer op gang te brengen."

"Het wordt krap allemaal. Ik denk dat we een aaneenschakeling van evenementen van wereldklasse zullen krijgen, ervan uitgaande dat alles weer gaat draaien. Voor de eerste Grands Prix van het seizoen zal de Formule 1-leiding kiezen voor evenementen waar de teams naartoe kunnen rijden en dan misschien aan het einde van het jaar nog wat overzeese races."

Twee races per weekend

Chandhok raadde de Formule 1-leiding aan om van de geijkte paden af te wijken en meerdere races per weekend te overwegen. "Het zijn ongekende tijden en die vragen wellicht om ongekende maatregelen, zoals twee races per Grand Prix-weekend. Probeer het eens uit, een race op zaterdag en een race op zondag. Dit is de uitgelezen mogelijkheid om innovatief te zijn met de lange termijn in het achterhoofd. Waarom zou je niet een beetje experimenteren?"

Button is daar geen voorstander van. "Het zou me hoogst verbazen als de Formule 1 dit soort wijzigingen door gaat voeren. Het schema en de indeling van een weekend moeten hetzelfde blijven. Met meerdere races in hetzelfde weekend vervaagt toch een beetje de aandacht voor de hoofdrace, ben ik bang."