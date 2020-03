Tickets Grand Prix Zandvoort 2020 blijven geldig voor nieuwe datum

Na vele jaren op de kalender te hebben ontbroken, zou het dit jaar eindelijk weer gaan gebeuren; een Grand Prix in Nederland. In 2019 maakte de Formule 1 bekend dat de Grand Prix in 2020 op de kalender zou staan. Helaas kan het feest voorlopig nog niet doorgaan.

Het Coronavirus betekende al een uitstel voor veel Formule 1-races. De Grand Prix van Australië stond op het punt van beginnen, maar door de exponentiële groei van het aantal besmettingen met het Coronavirus, werd door de regering opgelegd om het raceweekend op het laatste moment af te gelasten. Eerder werd de Grand Prix van China, de eerste besmettingshaard van het coronavirus, al afgeblazen. Bahrein en Vietnam werden in een latere verklaring van de FIA ook geschrapt.

Gisteren kwam het langverwachte bericht dat niet alleen de Spaanse en Nederlandse Grand Prix niet door gaan, maar ook de Grand Prix van Monaco niet in mei plaats zou vinden. Dat betekent dat de eerste race op zijn vroegst pas begin juni zal worden verreden.

Kalender op zijn kop

De Formule 1-kalender zal grondig op schop moeten om alle races nog te kunnen rijden. De kalender kent een aantal moeilijkheden. De Grand Prix van Abu Dhabi, waar de Formule 1 een exclusief contract mee heeft, moet de seizoensfinale zijn. Hierdoor kan er geen race na die Grand Prix plaatsvinden. Het voordeel is wel dat de temperatuur in het Aziatisch land ook in december goed is. De race kan dus naar later in december worden verschoven.

Dan blijven er nog een aantal races over die ergens tussen moeten worden geplaatst. Waarschijnlijk zal de Formule 1 kiezen voor drie achtereenvolgende raceweekenden, waarbij de vrijdagtrainingen geschrapt worden. Zandvoort zou de derde race in zo'n triple-header kunnen worden. Mensen die dan een kaartje voor vrijdag hebben, krijgen of hun geld terug of een nieuw ticket voor een andere dag. Hoe dit precies zal verlopen, is nog onduidelijk. Wel zullen de zaterdag- en zondagstickets geldig blijven. Ook de weekendtickets en campingtickets zullen gewoon inwisselbaar zijn voor een exemplaar voor de nieuwe editie op een nieuwe datum.