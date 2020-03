De Formule 1 bestaat dit jaar 70 jaar. De intro voor het Formule 1-seizoen is vergelijkbaar met die van 2020, maar er is een klein verschil. Het logo van de 70ste verjaardag van de Formule 1 is er in te zien en ook wat oude beelden.

The new 2020 F1 Intro has made it onto the interweb. I quite like this... celebrating the 70 years of #F1 pic.twitter.com/WHCCvhafAo