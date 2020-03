FIA brengt statement naar buiten naar aanleiding van dreigende rechtszaak

De FIA ​​heeft een gedetailleerde technische analyse uitgevoerd van de Scuderia Ferrari Power Unit zoals deze gerechtigd is te doen voor elke deelnemer aan het Wereldkampioenschap Formule 1 van de FIA.

Het uitgebreide en grondige onderzoek dat tijdens het seizoen 2019 is uitgevoerd, deed vermoeden dat de Scuderia Ferrari PU kon worden beschouwd als niet altijd binnen de grenzen en voorschriften van de FIA. Ferrari verzette zich krachtig tegen de sterke vermoedens en herhaalde dat zijn PU altijd werkte in overeenstemming met de voorschriften.

De FIA ​​was niet volledig tevreden, maar besloot dat verdere actie niet noodzakelijk zou leiden tot uitsluitsel vanwege de complexiteit van de zaak en de materiële onmogelijkheid om het ondubbelzinnige bewijs van een inbreuk te leveren.

Om de negatieve gevolgen te vermijden die een langdurig proces met zich mee zou brengen, met name in het licht van de onzekerheid over de uitkomst van dergelijke geschillen en in het belang van het kampioenschap en zijn belanghebbenden, heeft de FIA, in overeenstemming met artikel 4 (ii) van zijn Gerechtelijke en Disciplinaire Regels (JDR), besloten een effectieve en afschrikwekkende schikkingsovereenkomst met Ferrari aan te gaan om de procedure te beëindigen.

Dit type overeenkomst is een juridisch instrument dat wordt erkend als een essentieel onderdeel van elk disciplinair systeem en wordt door veel overheidsinstanties en andere sportfederaties gebruikt bij de behandeling van geschillen.

De vertrouwelijkheid van de voorwaarden van de schikkingsovereenkomst is geregeld in artikel 4 (vi) van de JDR.

De FIA ​​zal alle nodige actie ondernemen om de sport en zijn rol en reputatie als regelaar van het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap te beschermen.