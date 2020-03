Richard Verschoor verlengt bij MP Motorsport

Richard Verschoor zal ook in 2020 voor het Nederlandse MP Motorsport uitkomen in de Formule 3. De coureur uit Benschop, die in het verleden al in de Formule 4 voor het team reed en in 2016 twee titels behaalde, reed ook in 2019 voor het team uit Westmaas.

Verschoor voelt zich thuis bij het team en daarom hebben coureur en team besloten bij elkaar te blijven. Voor Verschoor is het een 'warm bad', het team gaf hem via het KNAF Motorsport programma als eerste de kans om in de autosport actief te zijn.

"Ik ben blij dat ik samen met MP Motorsport en TeamNL mag doorgaan in de FIA Formule 3", verklaarde de gelukkige Verschoor aan GPToday.net.

De eerste Nederlandse winnaar op Macau vervolgde: "Vorig jaar hadden we in de tweede helft van het seizoen de stijgende lijn te pakken. Het resulteerde in een grandioze zege in Macau, daar waar alles klikte."

"Deze lijn wil ik in 2020 doorzetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik voorin mee kan strijden", verklaarde Verschoor vanuit Bahrein. De MP Motorsport-coureur is op die moment in het Midden-Oosten voor de Formule 3-test. Verschoor zal teamgenoot worden van onze landgenoot Bent Viscaal.