BREAKING: Formule 1 stelt Chinese Grand Prix uit

De Grand Prix van China wordt dit jaar niet op 19 april verreden. De FIA, de Formule 1, de Chinese autosportbond, de promotor van de race en de sportbond van Shanghai hebben gezamenlijk besloten om de race uit te stellen.

De Formule 1 maakte zojuist bekend dat de race op het Shanghai International Circuit niet op de oorspronkelijke datum verreden gaat worden in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het uitstellen of afgelasten van Chinese Grand Prix leek daardoor ook een kwestie van tijd. Inmiddels zijn ruim 45.000 mensen besmet met het virus en er zijn al 1100 mensen aan overleden.

De FIA en de Formule 1 hebben een 'officieel verzoek' van de promotor gehonoreerd, waardoor de Grand Prix van China uitgesteld wordt. Een nieuwe datum voor de race is nog niet gevonden, zo blijkt uit het persbericht dat de F1 de wereld in heeft gestuurd. "Alle partijen nemen voldoende tijd om de haalbaarheid van potentiële alternatieve data voor de Grand Prix later in het jaar te bestuderen, als de situatie beter wordt."

F1 en FIA zetten gezondheid op eerste plaats

Vragen rond het kunnen waarborgen van de gezondheid van de medewerkers, fans en coureurs hebben ertoe geleid dat de race uiteindelijk dus uitgesteld wordt. "Als gevolg van aanhoudende zorgen over de gezondheid en de verklaring van de World Health Organisation dat het coronavirus een wereldwijde medische noodtoestand is, hebben de F1 en de FIA deze maatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van de medewerkers, deelnemers en fans te waarborgen. Dat heeft de hoogste prioriteit."

De Formule 1 heeft dus de hoop om later in het jaar alsnog naar China te vertrekken, maar alleen als de situatie in het land dat toelaat. "De Chinese Grand Prix is altijd een belangrijk onderdeel van de F1-kalender geweest en de fans zijn altijd ongelooflijk. We kijken ernaar uit om zo snel mogelijk weer in China te racen en we wensen iedereen in het land het beste tijdens deze moeilijke periode."

Bahrein 2011 laatste afgelasting

Het uitstel van de Grand Prix van China is niet de eerste keer dat de Formule 1 in heeft moeten grijpen vanwege een ontstane noodsituatie in het land waar een Grand Prix georganiseerd zou worden. De laatste keer was in de Bahreinse Grand Prix van 2011. Die race werd destijds van de kalender gehaald vanwege protesten in het land. Nadat de race in eerste instantie werd uitgesteld, werd uiteindelijk besloten de wedstrijd helemaal niet te organiseren in 2011.