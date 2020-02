Over een kleine drie maanden razen er weer Formule 1-bolides over Circuit Zandvoort. In aanloop naar de eerste Nederlandse Grand Prix in 35 jaar wordt er nog altijd druk verbouwd op het circuit in de Noord-Hollandse duinen.

De verbouwingen gaan nu steeds meer richting de afrondende fase en dat is goed te zien op de onderstaande beelden, die met een drone zijn gemaakt. Op een aantal punten van het circuit wordt inmiddels de toplaag van het asfalt aangelegd, terwijl de contouren van de Arie Luyendykbocht en de Hugenholtzbocht, die beiden voorzien zijn van een forse banking, steeds duidelijker zichtbaar worden.

Tussen 1 en 3 mei keert de Formule 1 dus terug op Zandvoort voor de Nederlandse Grand Prix. Tegen die tijd moet het circuit in optimale staat verkeren. De verwachting is dat de verbouwingen rond het einde van februari en op het laatst begin maart afgerond worden.