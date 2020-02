Helmut Marko kiest Lewis Hamilton boven Max Verstappen

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko is over het algemeen niet zachtzinning met zijn uitspraken. De Oostenrijker zegt namelijk altijd wat hij vindt. Gevraagd naar wie hij als belangrijkste kanshebbers ziet voor de titel in heeft de Oostenrijker echter een weinig controversiële mening: ''Hamilton en Max Verstappen springen er wel echt uit voor mij. Hamilton staat bovenaan, met zijn goede routine en zijn snelheid, dat is overduidelijk.”

Zijn eigen coureur Max Verstappen komt pas na Lewis op zijn lijstje. “Daarna komt Max, die qua uitstraling en karakter eigenlijk het tegenovergestelde is van Lewis. Lewis is altijd beheerst en correct, terwijl Max eigenlijk het hart op de tong heeft liggen en mensen erg graag de waarheid vertelt. Dat moet Max ook nog leren, want hoewel ik dat erg aan hem waardeer, is het in de Formule 1 niet altijd even handig.”

Daarnaast heeft de Oostenrijker ook lovende woorden voor een ander jong talent: ”Achter Lewis en Max, komt mijns inziens Leclerc, die heeft in zijn eerste jaar bij Ferrari al geweldige dingen laten zien.''

Niemand mag Sebastian Vettel afschrijven

Sebastian Vettel, die vorig seizoen matig presteerde, staat echter ook nog steeds hoog op het lijstje van de adviseur, zo vertelde hij in een uitgebreid interview met Motorsport-Magazin: “Ik schrijf Seb zeker niet af. Als Ferrari hem het vertrouwen geeft en een auto die wat meer aan zijn rijstijl is aangepast, kan hij zich weer bewijzen en dan is hij zeker ook een kandidaat voor de titel. Hij heeft nu een teamgenoot die hem maximaal uitdaagt. Daardoor moet Vettel het gevecht aangaan en opereert hij buiten zijn comfortzone. Ik weet dat hij dat kan, hij heeft het zeker nog in zich, maar of hij de motivatie nog heeft zullen we dit jaar wel zien.”