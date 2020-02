Grosjean past nieuwe Haas-stoeltje voor 2020

Diverse coureurs hebben inmiddels hun seat fitting gehad voor 2020. Gisteren was het de beurt aan Romain Grosjean, die in de fabriek van Dallara in Italië in zijn wagen voor dit seizoen mocht kruipen.

Het is te hopen voor de Fransman dat hij dit jaar beter voor de dag komt ten opzichte van de afgelopen jaren. Hoewel Grosjean ieder jaar zijn contract verlengd zag worden is er ook veel kritiek op hem. Met teamgenoot Kevin Magnussen botst het ook nog wel eens, wat zorgt voor de nodige spanning binnen het team.

Gene Haas fan van Grosjean

Veel fans vragen zich al tijden af waarom Romain Grosjean toch steeds de kans krijgt in de Formule 1 en dan met name de laatste jaren bij Haas. Iedere keer als gedacht werd dat Grosjean zijn tijd heeft gehad, kreeg hij weer contractverlenging.

Guenther Steiner is geen groot fan van Romain Grosjean, zo was onder andere te zien in de Netflix-serie Drive to Survive. Bronnen in de paddock melden ook al begin vorig jaar aan onze redactie dat Steiner liever een andere coureur heeft, maar teameigenaar Gene Haas is een groot fan van Grosjean en waardeert tevens zijn loyaliteit en geloof in het Haas-project.