Max Verstappen was al vaker te zien in de reclames van supermarktketen Jumbo, ook dit keer speelde de Red Bull Racing-coureur mee. De 22-jarige Limburger wordt in de watten gelegd door zijn buurman.

De bovenstaande reclame is bedoeld voor de Jumbo Super Friday, die elke fan de kans biedt om goedkoop naar Zandvoort te kunnen gaan voor de Grand Prix van Nederland.