McLaren pikt met FAI Aviation Group wederom nieuwe sponsor op

De entree van Zak Brown bij McLaren heeft de sponsorportefeuille geen windeieren gelegd. Niet voor het eerst deze winter kon het Britse team met FAI Aviation Group een nieuwe sponsor aankondigen.

FAI Aviation Group is een Duitse leverancier van luchtvaartdiensten. Al meer dan 30 jaar verzorgt het bedrijf onder andere chartervluchten voor VIP's, maar ook diensten als luchtvervoer van gewonden en onderhoud voor bijvoorbeeld NGO's en overheidsinstanties. McLaren heeft een meerjarige deal gesloten met FAI Aviation Group en het logo van het bedrijf zal aan de binnenzijde van de rear wing endplate te zien zijn in 2020.

"FAI Aviation Group is een perfecte partner voor McLaren. De kwaliteiten en professionaliteit van het bedrijf en haar mensen wordt onderstreept door het feit dat ze vertrouwd worden om diensten te leveren aan NGO's en meerdere overheidsinstanties", verklaart CEO Zak Brown van McLaren. "We zijn trots dat we ze in 2020 kunnen verwelkomen als partners."

McLaren haalde eerder al Unilever

McLaren heeft voor het seizoen 2020 al een aardige slag geslagen als het aankomt op het binnenhalen van nieuwe sponsoren en partners. De grootste naam is zonder twijfel Unilever, dat overkomt van Williams. In de afgelopen jaren werden onder andere ook British American Tobacco, Arrow en Coca-Cola aangetrokken. Nu volgt dus FAI Aviation Group en oprichter Siegfried Axtmann is daar blij mee.

"De samenwerking laat twee internationaal bekende merken, leiders in hun respectievelijke vakgebied, die allebei streven naar uitmuntendheid, samenkomen. Wij kijken er heel erg naar uit om een partner van McLaren te worden, waardoor FAI haar service binnen de community van de Formule 1 kan promoten", stelt Axtmann.