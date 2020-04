Racing Team Nederland zet eigen Junior Team op in Nederlandse kart-klassen

Jumbo werpt zich op al een belangrijke sponsor in de Nederlandse autosport. De supermarktketen verbindt zich met het Racing Team Nederland Junior Team aan de kart-klassen Micro Max (7 tot en met 11 jaar) en Mini Max (10 tot en met 13 jaar).

Jumbo maakt duidelijk dat het vanaf 2020 gaat fungeren als de sponsor van de coureurs die deelnemen aan de Micro Max- en Mini Max-klasse van de Dutch Rotax Max Challenge. De supermarktketen van CEO Frits van Eerd, de drijvende kracht achter zowel Racing Team Nederland als het Junior Team, wil met het initiatief de kartsport promoten en in de breedte sterker te maken.

"Jumbo is supporter van talent en de kartsport is de beste kweekvijver van autosporttalent. Daarom hebben we besloten twee raceklassen voor de jongste rijders te ondersteunen", verklaart Van Eerd. "Op deze manier kunnen we de kartsport als geheel sterker maken. We gaan de sport breed promoten en de talenten op een leuke manier begeleiden."

Clinics en advies rond voeding, beweging en media

In de begeleiding van de jonge coureurs komt de focus voor een deel op het rijden zelf te liggen. De karters zullen bijvoorbeeld clinics krijgen van de coureurs van Racing Team Nederland. Bovendien zullen ze naast het racen hulp en advies krijgen op vlakken als gezonde voeding, beweging en (social) media. Op die manier wil het Racing Team Nederland Junior Team optreden als een kraamkamer voor Nederlandse kart- en autosporttalenten.

Jumbo manifesteert zich in de afgelopen jaren steeds meer als een belangrijke speler in de Nederlandse autosport. Naast Racing Team Nederland worden ook coureurs Max Verstappen en Rinus van Kalmthout gesteund, en daar komt nu dus het kart-project bij. "De kartsport is waar nieuw talent wordt geboren. Met het Junior Team willen wij meehelpen de jongste generatie Nederlandse kartcoureurs de best mogelijke start te geven", sluit Van Eerd af.