Smedley introduceert elektrische kart-serie om autosport toegankelijker te maken

Rob Smedley heeft een geheel nieuwe elektrische kartingklasse opgezet. Het doel van de klasse is om autosport toegankelijker te maken voor alle lagen van de samenleving.

Autosport is een verre van goedkope tak van sport en geld is dan vaak genoeg ook een factor dat relatief talentvolle coureurs hun carrière al vroeg zien stranden. Zesvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton sprak zich al duidelijk uit over het probleem. Hij noemde karten te duur, wat ervoor zorgt dat getalenteerde coureurs voorbij worden gestoken door coureurs met geld.

Smedley heeft die commentaren van Hamilton ook gehoord en is met een idee aan de slag gegaan om een kartingklasse op te zetten waarin geld een minder belangrijke rol speelt. De voormalig engineer van onder andere Ferrari en Williams zette daarom de categorie Electroheads op, waarin talent de belangrijkste factor wordt in het bepalen van de winnaar van de race.

"Zoals Lewis Hamilton recent zei, is racen te duur geworden én niet divers genoeg. Daar ben ik het helemaal mee eens. Met elektrisch racen kunnen we dat veranderen. We zullen de drijvende kracht worden om jonge coureurs te inspireren, energie te geven en voor spanning te zorgen terwijl ze zich omhoog werken. Het is schoner, goedkoper, sneller en bovendien ook eerlijker."

'Tijdperk petrolheads komt ten einde'

"Voor de volgende generatie coureurs komt het tijdperk van benzine dat door de aderen stroomt ten einde", ziet Smedley als een van de redenen om de klasse elektrisch te maken. "De hele filosofie van de Electroheads Group is om mensen uit het digitale tijdperk de uniekheid van de elektrische revolutie te laten ervaren. Electroheads Motorsport is een kritiek onderdeel van die ambitie."

De twee jongste kartgroepen, de Bambino en Cadet, zullen in 2020 in Groot-Brittannië al racen met de elektrische karts van Electroheads. "Elektrificatie zorgt voor complete gelijkheid, waar het talent van de coureur het grootste verschil maakt in de prestaties", voegde Smedley eraan toe. "Het is democratisch, meritocratisch en elektrisch. Daarvoor zijn we hier."