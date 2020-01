Wolff: "Ocon naast Hamilton plaatsen een te groot risico"

Mercedes houdt voor het seizoen 2020 vast aan coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De keuze voor reserve Esteban Ocon, die uiteindelijk naar Renault is vertrokken, vond teambaas Toto Wolff te riskant.

Ocon moest in 2019 genoegen nemen met een plek aan de zijlijn, nadat bij Racing Point geen plek voor hem was na de komst van Lance Stroll. Lang leek de Fransman een grote kandidaat te zijn voor het zitje naast Hamilton bij Mercedes, het team waar hij afgelopen jaar reserve was. Uiteindelijk koos Wolff toch voor Bottas. "Het is niet goed voor hem om hem tegen Hamilton, die al zeven jaar bij Mercedes rijdt en in de bloei van zijn carrière zit, te laten strijden na een tussenjaar."

"Het had een spannend verhaal kunnen worden en hij had het waarschijnlijk goed gedaan, maar er is slechts een iemand die het goed gedaan heeft tegen een superster. Dat was Lewis (tegenover Fernando Alonso in 2007). Coureurs hebben tijd nodig, en ik wil zijn carrière geen risico laten lopen, of dat hij risico's neemt door er alles aan te doen om te winnen van Lewis. Dat was het kritieke punt", vertelde Wolff aan Speed Week.

"Als je coureurs managet, moet je je bewust zijn van het feit dat ze niet altijd hun dromen waarmaken en dat hun hoofddoel de titel is. Dat kan tot spanning leiden, omdat deze doelen niet altijd gelijk zijn aan het doel van het team. Ik ben echter heel trots dat het door de jaren heen altijd gelukt is om de coureurs achter het doel van Mercedes om een van de meest succesvolle sportteams ter wereld te worden hebben kunnen krijgen."

Mercedes komt in 2020 voor het vierde seizoen op rij uit met Hamilton en Bottas als de coureurs. In de afgelopen drie jaar werden er steeds twee kampioenschappen gehaald door het duo: Hamilton werd drie keer op rij kampioen bij de coureurs, terwijl Mercedes als team het constructeurskampioenschap wist te winnen.