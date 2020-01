Van Overdijk: "Om Assen heeft Zandvoort vooral kunnen lachen"

In de strijd om een plekje op de F1-kalender kreeg Circuit Zandvoort vooral concurrentie van Buenos Aires, Las Vegas en Kopenhagen. Om TT Circuit Assen heeft het circuit volgens Robert van Overdijk 'vooral veel gelachen'.

Circuit Zandvoort verzekerde zich afgelopen mei van de terugkeer van de Formule 1 in Nederland. Op 1, 2 en 3 mei 2020 razen de snelste bolides ter wereld over het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Daar ging een lang onderhandelingsproces aan vooraf en tijdens de gesprekken tussen Zandvoort en F1-eigenaar Liberty Media probeerde ook TT Circuit Assen zich te laten horen als mogelijke locatie voor de race.

Van Overdijk, de directeur van Circuit Zandvoort, vertelde aan De Telegraaf dat Assen nooit een serieuze optie is geweest. In Noord-Holland maakte men zich dan ook niet druk over de 'concurrentie' van Assen. "We hebben vooral veel gelachen om Assen. Toen zij zich meldden, waren wij al tijden in gesprek met de FOM. Laat ik zeggen dat de discussie rond Assen vooral speelde in een deel van Nederland."

"Insiders en de overheid wisten dat dit feitelijk geen probleem was", vervolgt Van Overdijk. Volgens de circuitdirecteur kwam de grootste concurrentie voor Zandvoort niet uit Nederland, maar uit het buitenland. "Wij hebben ons daar niet in gemengd, omdat we dat hadden afgesproken met de FOM. Onze concurrentie kwam echter uit Buenos Aires, Kopenhagen en Las Vegas, en niet uit Assen."

De Formule 1 keert in het eerste weekend van mei dus terug in Nederland en op Zandvoort. De koningsklasse van de autosport neemt haar volledige support-programma mee, wat inhoudt dat ook de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup races zullen afwerken tijdens dat weekend.