Ferrari voorziet verdere kostenbesparingen in F1: "Anders gaat de sport langzaam dood"

Ferrari staat vierkant achter de invoering van de financiële reglementen in 2021. Het budgetplafond kan op goedkeuring rekenen en CEO Louis Camilleri benadrukt dat de hoogte van de limiet zelfs nog omlaag moet in de toekomst.

De Formule 1 krijgt vanaf 2021 niet alleen nieuwe technische en sportieve, maar ook een nieuw financieel reglement. Daarin staat afgesproken dat de teams per seizoen nog maar 175 miljoen dollar mogen uitgeven, hoewel er wel een aantal kostenposten zijn die niet meetellen. Camilleri stelt dat Ferrari tevreden is met het compromis dat er tot nu toe bereikt is, maar hij ziet ook dat het plafond nog verder zal moeten dalen in de toekomst.

"Ik denk dat we een redelijk goed compromis bereikt hebben met het budgetplafond, dat momenteel alleen voor het chassis geldt. We hebben voor gestemd, omdat we denken dat het goed is voor de economische duurzaamheid van de Formule 1. In de loop der tijd zou het budgetplafond voor meer delen van de auto moeten gaan gelden, zoals onder andere de krachtbron en de coureurs", wordt Camilleri geciteerd door Autosport.

Financiële afspraken in hoofdlijnen zo goed als rond

Daarbij denkt Ferrari volgens haar CEO niet alleen aan haar eigenbelang, maar juist in het belang van de sport. Camilleri stelt namelijk dat de Formule 1 'langzaam dood zal gaan' als de sport financieel niet duurzaam genoeg wordt. Hoewel er volgens de Amerikaan nog wel wat discussies zijn over enkele details in de nog te tekenen financiële afspraken tussen de teams en Liberty Media, stelt hij dat het in hoofdlijnen staat.

"We zagen het dus als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de sport wel duurzaam genoeg wordt. Wij en een aantal andere teams hebben principieel een aantal opofferingen gedaan hebben, zodat de kleinere teams meer geld krijgen. Op veel details zijn we er nog niet helemaal, maar wat betreft de principes zijn we zo goed als akkoord. Als je tien teams hebt met verschillende meningen, dan blijven er altijd aanhoudende discussies."