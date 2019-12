Albers kraakt Ziggo Sport: "Ze zeggen alleen hoe geweldig Verstappen is"

Christijan Albers heeft weinig goede woorden over voor de uitzendingen van Ziggo Sport rond de Formule 1. De voormalig coureur is van mening dat er alleen maar gezegd wordt 'dat Max geweldig is'.

Ziggo Sport vult haar uitzendingen rond de Grands Prix met een studioprogramma, waarbij Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos bij iedere race twee gasten verwelkomen. Meestal is dat een combinatie van een (oud-)coureur met een bekende Nederlander. Albers heeft echter weinig goede woorden over voor de manier waarop er tijdens de uitzendingen geanalyseerd wordt in de studio.

De voormalig coureur van Minardi, Midland en Spyker stelt zelfs dat analyses eigenlijk geheel ontbreken. "Ik vind dat ze het bij Sky Sports supergoed doen", vertelde Albers tijdens RTL GP Magazine. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar Ziggo Sport, dan is dat natuurlijk een drama. Soms vergeten ze gewoon de helft in de studio en ze leggen nooit uit wat er precies gebeurt."

Onvoldoende heldere uitleg bij Ziggo Sport

Tijdens de uitzending van RTL GP Magazine zat Albers naast Giedo van der Garde. De voormalig coureur van Caterham zit zelf geregeld bij de uitzendingen van Ziggo Sport en Albers kan het dan ook niet laten om de huidige coureur van Racing Team Nederland erbij te betrekken. "Ik heb jou er ook wel eens gezien", lacht Albers richting Van der Garde.

"Dan ging het over Barcelona. Max ging er toen buitenom langs en alle drie zeggen ze in de studio alleen maar 'Max is gewoon geweldig'." Uitleg over het hoe en waarom ontbreekt volgens Albers. "Door buitenom te gaan in Barcelona kan Max in de vrije lucht blijven rijden en op het gas blijven staan. Op die manier zit de aerodynamica in elkaar, maar niemand legt dat daar uit."