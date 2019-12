Zo ziet het circuit in Vietnam eruit na de aanpassingen aan de layout

Vorige week werd bekend dat de organisatie van de Grand Prix van Vietnam het stratencircuit in Hanoi aangepast heeft. Nu is duidelijk welke veranderingen er precies zijn doorgevoerd.

Oorspronkelijk zou het Grand Prix-circuit in Vietnam 22 bochten tellen met een circuitlengte van 5.565 meter. Vorige week werd echter al aangekondigd dat de layout 'in samenspraak met de Formule 1 en de FIA' is aangepast omwille van 'geografische beoordelingen' tijdens de aanleg van het circuit.

Het gevolg is dat een extra bocht krijgt bij het inrijden van de bochtige laatste sector. Tevens is de vorm van bocht 22, die voorheen door het leven ging als bocht 21, enigszins aangepast. Niet langer is dat een lange, vloeiende bocht naar het voorbeeld van bocht 13 op Sepang, maar in de nieuwe plannen wordt de bocht een stuk scherper.

Door de veranderingen telt het circuit in Hanoi nu 23 bochten, waardoor het samen met het Marina Bay Street Circuit in Singapore het hoogste aantal bochten op de kalender van de Formule 1 telt. Ook is het circuit door de aanpassingen aan bocht 22 in lengte gegroeid: het asfaltlint meet nu 5.607 meter. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden aan het circuit begin januari afgerond worden, terwijl het pitgebouw voor eind 2019 gereed moet zijn.