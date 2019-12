MGU-K-gebruik door grote kalender voor 2020 verhoogd tot drie exemplaren

Formule 1-coureurs mogen in 2020 één exemplaar meer gebruiken van de MGU-K dan in de afgelopen jaren. De limiet gaat vanwege de groeiende kalender van 2 naar 3 stuks per seizoen.

Sinds de introductie van de hybride V6-turbomotoren is het gebruik van motorcomponenten flink beperkt. Dat begon in 2014 met vijf exemplaren per element voor 19 races, afgelopen seizoen mochten de teams voor 21 races slechts drie motoren, turbo's en MGU-H's gebruiken en daarnaast nog eens twee MGU-K's, Energy Stores en Control Electronics. Dit werd gedaan in het kader van het besparen van kosten.

De kalender van de Formule 1 blijft echter groeien en volgend jaar staat er een recordaantal van 22 races op de kalender. Om de teams tegemoet te komen, is het aantal toegestane exemplaren van de MGU-K verhoogd van twee naar drie. De World Motor Sport Council van de FIA heeft met dit besluit ingestemd.

De MGU-K is een van de twee hybride elementen van de krachtbronnen in de Formule 1 anno 2019. Het systeem wekt kinetische energie op, die vervolgens in de batterij opgeslagen wordt. De MGU-K wekt 120 kilowatt aan vermogen op. Zoals gezegd lag het afgelopen seizoen de limiet op twee exemplaren, en de helft van alle coureurs redde het om zonder extra exemplaren het seizoen af te maken. Wel moesten alle Honda- en Renault-motoren uitgerust worden met meer dan twee exemplaren van de MGU-K.