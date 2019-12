Max Verstappen en Daniel Ricciardo wisselen helmen uit

Max Verstappen en Daniel Ricciardo waren vorig seizoen nog teamgenoten bij Red Bull Racing, maar door het onverwachte vertrek van Ricciardo naar Renault, zijn de twee dit seizoen alleen nog maar vrienden.

Daniel Ricciardo was tussen 2016 en 2018 bij Red Bull Racing de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De twee coureurs maakten goede, maar ook minder goede momenten mee. Het vervelendste moment is misschien wel het Bakoe-incident in 2018, waar Ricciardo op de achterkant van Verstappen rijdt. De twee waren over het algemeen erg close met elkaar en werden vaak gezien als het leukste duo van de paddock. Nu Ricciardo voor Renault rijdt en Max voor Red Bull besloten de twee te wisselen van helm, zoals hieronder te zien is: