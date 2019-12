Mobiele game Real Racing 3 krijgt dinsdag Formule 1-update

Liefhebbers van racegames op de smartphone kunnen dinsdag een mooie update verwachten voor Real Racing 3. De nieuwste update zorgt ervoor dat de Formule 1 speelbaar wordt in de game.

De game Real Racing 3 werd in 2013 uitgebracht en heeft inmiddels meer dan 250 speelbare auto's op twintig echt bestaande locaties. Het was al mogelijk om in een aantal oude Formule 1-auto's van Ferrari te racen, terwijl ook diverse recente LMP1-bolides uit het WEC speelbaar zijn. Verder bestaat het wagenpark vooral uit straatauto's en GT-bolides.

Op 26 november komt daar echter verandering in. EA Firemonkeys heeft een officiële licentie bemachtigd om de Formule 1-auto's van 2019 aan de game toe te voegen. Tegelijkertijd wordt het Yas Marina Circuit toegevoegd aan de game, zodat liefhebbers komend weekend virtueel een aantal uitdagingen met Formule 1-auto's op het circuit kunnen afwerken. Ook zullen er vier andere Grands Prix (waaronder Monza, Silverstone en Suzuka) speelbaar zijn.

"De samenwerking tussen EA Firemonkeys en Formule 1 is een ongelooflijk spannende kans voor onze spelers om de volgende evolutie van de game op een nieuwe en innovatieve manier te ervaren", zegt algemeen directeur Joe Donoghue van EA Firemonkeys. "Deze samenwerking houdt in dat F1-fans voor het eerst toegang hebben tot en kunnen spelen als hun favoriete F1-coureur in Real Racing 3."

Naast het toevoegen van de Formule 1-bolides en het Yas Marina Circuit kunnen de spelers van Real Racing 3 meer veranderingen in de game verwachten. Er komt een speciale Formule 1-hub, een dagelijkse race, een champion series, speciale evenementen voor de Grand Prix-carrière en een Formula 1 Academy. Daar krijgen nieuwe spelers een introductie in de game en het Formule 1-gedeelte van het spel.