Sean Bratches: "We zullen hoe dan ook gaan racen op Zandvoort"

De Formule 1 is vol vertrouwen dat er op 3 mei 2020 gewoon geracet gaat worden op Circuit Zandvoort. Er moet nog veel gebeuren voor de race door kan gaan, maar Sean Bratches verwacht niet dat er problemen zullen zijn.

Begin mei kondigde de F1 aan dat de sport in 2020 na 35 jaar afwezigheid terugkeert naar Nederland en Circuit Zandvoort. In het eerste weekend van mei staan er twintig bolides aan de start van de Nederlandse Grand Prix, maar dan moet voor die tijd wel alles klaar zijn. Momenteel wordt er nog hard verbouwd aan Circuit Zandvoort, dat onder andere meer tribunes krijgt, maar ook wordt het circuit op bepaalde punten verbreed en krijgt de laatste bocht een banking.

Volgens Bratches, de commerciële topman van de Formule 1, zal er hoe dan ook geracet worden op Zandvoort. "Tien teams, twintig coureurs, onze sponsoren en zendgemachtigden wereldwijd zijn erg enthousiast", vertelde de Amerikaan aan Nieuwsuur. "Tegen die tijd zullen we allemaal voor de poort staan", verwijst hij naar 1 tot en met 3 mei, de dagen dat de F1 in Nederland verwacht wordt.

Bratches niet op de hoogte van 'lokale kwesties'

Het proces rond de verbouwingen van Zandvoort verloopt niet helemaal zonder slag of stoot. Milieuorganisaties hebben zich in meerdere instanties verzet tegen de verbouwingen, ondermeer door rechtszaken aan te spannen tegen verleende vergunningen. De stikstofuitstoot van het evenement zou te hoog zijn en bovendien zou er met de verbouwingen schade aangericht worden aan het leefgebied van beschermde hagedissen en padden.

Hoewel Bratches niet volledig op de hoogte is van de exacte problemen in Zandvoort, is hij er zeker van dat er in mei geracet gaat worden in Noord-Holland. "Ik ben niet thuis in de juridische kwesties die nu spelen. Ik heb er wel het volste vertrouwen in dat het circuit deze issues adequaat zal oplossen. Een van de sponsoren is een bouwbedrijf, dus er zou reputatieschade komen als zij het niet kunnen voltooien."

"Er is altijd een plan B. We zijn in een positie waarbij we verschillende opties hebben om te racen. Met Zandvoort is er een akkoord en een uitgestippeld pad. Hoewel je het nooit voor de volle 100 procent kan zeggen, kan ik wel stellen: we zullen er zijn en we gaan racen", aldus Bratches.