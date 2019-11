Vogelwerkgroepen: "Vogels kunnen doof worden van Formule 1 op Zandvoort"

De organisatie van de Nederlandse Grand Prix lijkt tegen nog meer tegenstand aan te lopen. De Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) waarschuwt namelijk dat vogels in de omliggende natuur doof kunnen worden van de Formule 1.

Het is voor Circuit Zandvoort een week met veel rechtszaken. Dinsdag werden de provincie en het circuit in het gelijk gesteld in een eerste kort geding dat tegen ze was aangespannen door meerdere milieuorganisaties tegen het uitvoeren van de verbouwingen. Vandaag volgt er een rechtszaak van milieuorganisatie MOB tegen het circuit vanwege de stikstofuitstoot die de Grand Prix met zich mee zou brengen.

De SVN meldt zich nu ook in de strijd: zij vrezen dat de komst van de Formule 1 gaat zorgen voor doofheid bij vogelsoorten die in het beschermde natuurgebied rond het circuit leven. Tegenover het Haarlems Dagblad verklaar woordvoerder Leo Clijsen waarom er nu pas actie ondernomen wordt: "We hebben bewust gewacht op de uitspraak in de eerste rechtszaak. Nu is er meer aandacht voor ons punt."

Het doel van de SVN is niet om de komst van de F1 tegen te houden, maar men vindt dat er wel gekeken moet worden naar het effect op broedende vogels. In de afgelopen jaren is dat echter ook niet gedaan rond de Jumbo Racedagen. "Natuurlijk zijn we aan de late kant", geeft Clijsen toe. "Maar dit is Natura 2000-gebied, natuur van de hoogste kwaliteit in Europa. Dan zou je moeten willen weten wat er met de volgens gebeurt bij zo'n giga-evenement."

Vogelwerkgroepen willen onderzoek door provincie

De vogelwerkgroepen leggen de bal bij de provincie Noord-Holland en eisen metingen van onder andere het geluid van racewagens, juichend publiek, speakers die rond de race ingezet worden, muziek en het geluid van helikopters die mensen van en naar het circuit vervoeren. Dit zien zij als een morele plicht van de provincie voor de vogels.

Tegenover het Haarlems Dagblad verklaarde de provincie dat Circuit Zandvoort recht heeft op negen dagen waarop 'uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden' gelden. De Formule 1-race valt daaronder en er is het een en ander daarover opgenomen in de natuurvergunning die vorige week werd afgegeven.