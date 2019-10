Weersverwachting Mexico: wisselvallig weer voorspeld voor Grand Prix

Aankomend weekend wordt de Grand Prix van Mexico verreden het is nog niet helemaal duidelijk wat het weer gaat doen. De voorspellingen laten zowel regenachtige als droge perioden zien tijdens de vrijdag, zaterdag en zondag.

Het Autodromo Hermanos Rodriguez is komend weekend het decor voor de achttiende Grand Prix van 2019. Aanvankelijk werd er voor het hele weekend regen voorspeld, maar naar mate de week is gevorderd heeft het zonnetje steeds meer haar intrede gedaan in de voorspellingen. Op vrijdag zal de hoeveelheid regen relatief meevallen: het meeste valt 's nachts, maar ook overdag is er wat kans op nattigheid. Tevens zal het zonnetje zich laten zien.

Dat geldt eigenlijk ook voor de zaterdag: de regen valt vooral in de vroege ochtend en in de avond, maar overdag lijkt de zon een grotere rol te spelen. Vooralsnog lijkt het rond het tijdstip van de kwalificatie (13.00 uur lokale tijd) redelijk zonnig te worden. Ook op zondag is dat het geval rond de start van de race, waarna er vooral kans op regen is in de avonduren.