'Zandvoort verwacht ruim 30.000 fans per dag op de fiets tijdens Nederlandse GP'

Circuit Zandvoort zet erop in dat zo'n 30 procent van de Formule 1-fans op de fiets naar Zandvoort komt voor de Nederlandse Grand Prix. Dat staat in het concept-mobiliteitsplan, dat De Volkskrant in handen heeft weten te krijgen.

Op 3 mei 2020 keert de Formule 1 voor het eerst sinds 1985 terug naar Nederland en Zandvoort. Voor die tijd zullen er nog werkzaamheden aan het circuit plaatsvinden, waarna er komend jaar iedere dag ruim 100.000 fans op de tribune plaats zullen nemen op Circuit Zandvoort. De vraag is echter hoe Zandvoort die mensen aan en af wil voeren. Daarvoor heeft het circuit een concept-mobiliteitsplan opgezet.

Uit dat plan blijkt dat de twee belangrijkste toegangswegen naar Zandvoort, de N200 en N201, afgesloten zullen worden: alleen bewoners met een speciale pas en hulpdiensten kunnen die wegen gebruiken. Maar hoe verwacht de organisatie van de race dan dat de mensen naar het circuit komen? Bijvoorbeeld met de fiets: een derde van de fans die kaarten konden kopen, gaven bij de registratie aan met de fiets te willen komen.

Om dat in goede banen te leiden, wil de organisator DGP faciliteren dat er ruim 32.000 parkeerplekken komen voor fietsers. Daarbij is echter geen rekening gehouden met de weerfactor, want het is onwaarschijnlijk dat veel mensen de fiets pakken als het hard regent.

Bus en trein alternatieven voor fans

De organisatie heeft wel drie alternatieven aangestipt om naar Zandvoort te komen tijdens de Grand Prix. De eerste is, zoals verwacht, per trein: DGP verwacht ruim 30 procent van de bezoekers per dag met de trein te kunnen vervoeren. Daarnaast noemt men twee alternatieven met de bus: er komen 150 opstapplaatsen door het hele land voor bezoekers van de race, en anders kunnen ze vanaf een P&R een pendelbus pakken.

Het is nog niet definitief dat Zandvoort het vervoer van de bezoekers op deze manier gaat opvangen. Het betreft een concept-plan dat aan alle betrokken partijen in het vervoersvraagstuk is voorgelegd. In december komt er een definitieve versie, waarna de gemeente Zandvoort een besluit neemt over het plan.