Waarom een Grand Prix in Miami belangrijker kan zijn voor F1 dan gedacht

Na meerdere pogingen en hard werken heeft commerciële rechtenhouder Liberty Media 'een principe-akkoord' bereikt voor een Grand Prix in Miami. Dat wordt de tweede in de VS als dat 'principe' een definitief akkorod wordt - wat geen gegeven is als de PR-activiteit op Liberty's sociale kanalen een indicatie vormt.

Waarom blijft men in de eerste plaats echter bij Miami? Het Land van de Auto heeft meerdere potentiële locaties als de prijs goed is en het gerucht gaat dat de Grand Prix in Miami geen tot een minimale hosting fee betaalt. Waarom blijft de F1 onderhandelen met de eigenaren van NFL-franchise Miami Dolphins, ondanks meerdere terugslagen? En ten slotte, waarom een datum in mei terwijl die maand vol zit met Europese races - drie in 2020?

Sinds Miami voor het eerst genoemd werd als tweede host van een F1-race in de VS, is de verbinding met de Dolphins gelinkt aan een belangrijke datum: september 2016, toen Liberty in de laatste fase voor het doen van een laatste bod op de commerciële rechten van de sport.

Race mogelijk gevolg van deal Liberty en RSE

Terwijl de paddock speculeerde dat het mediabedrijf een deal had gesloten voor de rest van de commerciële rechten van de F1, liet Donald Mackenzie, de baas van toenmalig eigenaar CVC Capital Partners, doorschemeren dat er nog een andere entiteit in beeld was.

Dat bedrijf was naar verluid RSE Ventures, een investeringsmaatschappij onder het bestuur van Dolphins-eigenaar Stephen Ross, samen met een door een investeringsfonds gesteund Qatarees consortium en een private equity-firma. Het gevolg is dat de interesse van RSE de prijs omhoog dreef, waar Liberty niet blij mee was.

De logische oplossing voor Liberty was om RSE te overtuigen hun interesse in de F1 te laten vallen, met als afbetaling het recht om de Grand Prix van Miami te organiseren, op basis van een opbrengstdeling met Liberty. Toen de deal met opbrengstdeling naar buiten kwam, eisten de bestaande promotors een gelijke behandeling.

Hoewel deze eisen grotendeels gedwarsboomd werden, was het resultaat dat er druk kwam te staan op hosting feest. Het terugtrekken van RSE heeft Liberty naar verluid een pak geld gekost en een extra race in de VS opgeleverd, waarbij CVC de verliezer is.

Datum mei 2021 verrassend door Europese seizoen

Een ander verrassend aspect van de bekendmaking is de voorgestelde datum van mei 2021 voor de eerste race. Dit wijst op twee keer de oversteek over de Atlantische Oceaan in evenveel maanden, aangezien de Canadese Grand Prix meestal twee weken na de Grand Prix van Monaco in juni plaatsvindt.

Liberty hoopt dus het prinsdom te overtuigen haar race eerder te houden dan tijdens het traditionele Hemelvaart-weekend, zodat Miami gecombineerd kan worden met Montreal.

Interessant genoeg loopt het contract van Monaco na 2020 af. Aangezien ze geen fee betalen, kan je je afvragen of Liberty hoopt druk uit te oefenen op de Automobile Club de Monte Carlo om een eerdere datum te accepteren - en hopelijk af te stappen van het niet-efficiënte weekendformat van woensdag tot zondag - als tegengewicht voor het behoud van het niet betalen van hosting fees.

Dit roept verdere vragen op, vooral over de toekomst van de Spaanse Grand Prix. De Catalaanse ronde valt in 2020 midden in mei en het recent getekende eenjarige contract loopt na die race af. De logische vraag is: verdwijnt de race in Spanje na 2020, nadat het dit jaar al dichtbij was?

Als de Formule 1 vier keer per jaar de Atlantische Oceaan gaat oversteken - een keer voor Miami, Montreal, Austin/Mexico en Brazilië - dan zou dat het duurzaamheidsproject van de F1, dat eind dit jaar gelanceerd moet worden, te kakken zetten. Dat zou zoveel verspilling kunnen zijn voor wat niets anders dan een nietszeggende race op de thuisgrond van Liberty kan zijn.

Behoud huidige kalender uitdaging voor Liberty

De toevoeging van Miami betekent niet automatisch dat de kalender groeit naar 23 races, want van vier races loopt het contract na 2020: naast Monaco en Catalunya (zie hierboven) lopen de contracten van Oostenrijk en Brazilië af. Liberty moet de contracten van dit kwartet dus verlengen (of vervangers vinden) om haar gestelde doel te bereiken.

Wat de taak lastiger maakt, is dat de contracten van vijf Grands Prix - Abu Dhabi, Bahrein, België, Japan en Singapore - in 2021 aflopen, dus Liberty staat in de komende twee jaar absoluut voor een uitdaging om haar huidige kalender te behouden.