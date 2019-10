Rechter doet op 29 oktober uitspraak over stilleggen verbouwingen Zandvoort

De eerste rechtszaak van de milieuorganisaties tegen Circuit Zandvoort is vandaag voor de rechter gekomen. In de spoedzitting werd geluisterd naar de verschillende argumenten en bepaald dat er op 29 oktober een uitspraak volgt.

Een aantal milieuorganisaties zijn door middel van een spoedprocedure naar de rechter gestapt. Zij slepen de provincie Noord-Holland en Circuit Zandvoort voor de rechter om de werkzaamheden die op dit moment uitgevoerd worden aan het circuit. Het circuit beschikt nog niet over de benodigde vergunningen, maar de provincie staat intussen al wel toe dat er gewerkt wordt, omdat het verwacht dat de vergunningen snel rond zijn.

Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen (SNAW) en de overige milieuorganisaties storen zich vooral aan het feit dat het leefgebied van twee beschermde diersoorten aangetast wordt. Dit mag volgens hun advocaat alleen als daar een 'dwingend openbaar belang' mee gediend is en ze beargumenteert dat dit niet het geval is met een Formule 1-race.

Het circuit en de provincie gaan daarop in de tegenaanval en beargumenteren dat de bedreigde padden en hagedissen in een eerder stadium al gevangen en in een ander gebied uitgezet zijn. Tevens is volgens de advocaat de aantasting van het leefgebied beperkt en tevens maar van tijdelijke aard is. Ook weerleggen het circuit en Noord-Holland de claim van de actiegroepen dat de effecten op het leefgebied niet voldoende onderzocht zijn.

De uitspraak in deze eerste rechtszaak zal op 29 oktober zijn. Dan wordt bepaald of Circuit Zandvoort verder mag gaan met de voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing. Pas in een later stadium dienen de rechtszaken over onder meer de stikstofuitstoot.