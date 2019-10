Max Verstappen: "Laten we hopen dat de tyfoon wegblijft dan maken we een goede kans"

Max Verstappen denkt een goede kans te maken op de overwinning of een podiumplek in Japan op het circuit Suzuka. De Nederlander wist de afgelopen races na de zomerstop zichzelf nog niet echt te laten zien. Na wat pech en gridstraffen hoopt de 22-jarige Limburger nu in Japan een goede reeks te beginnen. De Red Bull Racing-coureur vindt de aanwezige fans altijd leuk om te zien.

"We zijn in het verleden succesvol geweest in Japan, dus ik kijk er naar uit om er terug te komen en hopelijk een goed resultaat te scoren voor het team. Ik weet niet hoe competitief we precies zullen zijn, maar we zijn daar altijd goed geweest in de eerste sector en ik denk dat we dit weekend een behoorlijke kans hebben. Mijn favoriete bocht is de snelle Esses, maar dat is ook meteen het moeilijkste gedeelte van de baan en je moet de set-up daar goed voor elkaar hebben", zo vertelde hij tegen Verstappen.nl.

Tyfoon moet wegblijven volgens Max Verstappen

Max Verstappen maakte zijn Formule 1-debuut op het Japanse circuit en meent dat het een van zijn favoriete circuits is. "Het is mooi om te zien hoe gepassioneerd de Japanse fans altijd zijn. Suzuka is één van mijn favoriete circuits en het is altijd een geweldige ervaring om de fans te ontmoeten. Laten we hopen dat de tyfoon wegblijft en dat we een goede auto hebben dan maken we een goede kans."