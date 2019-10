Russische Grand Prix op Igora Drive is simpelweg een kwestie van geld

Kijk eens naar commentaren als antwoord op vragen tijdens een open persconferentie - vooral tijdens een briefing in een land dat bekendstaat om haar voorzichtige uitlatingen - en het is te makkelijk om het antwoord verkeerd op te vatten. Dat geldt vooral als het platform een openbare uitzending op YouTube is.

Tel daarbij de aanwezigheid van hooggeplaatste politici op en de risico's daarop zijn dan eenvoudig verdubbeld, en mogelijk zelfs verdrievoudigd als er vertaald moet worden. Stel je je vragen over dezelfde onderwerpen echter tijdens exclusieve interviews en het is waarschijnlijk dat er een ander beeld ontstaat.

In de aanloop naar de Russische Grand Prix in Sochi onthulden wij de mogelijke verplaatsing van het evenement - mogelijk al vanaf 2021 - naar Igora Drive Circuit, dat 60 kilometer boven de ring van Sint-Petersburg ligt. Op ongeveer dezelfde afstand ligt de dichtstbijzijnde Finse grens: Helsinki ligt op drie uur rijden, wat het eigenlijk een soort thuisrace voor Finse Formule 1-fans maakt.

Circuit ontworpen voor Grade 1-licentie

Voeg daaraan toe dat het circuit ontworpen is - en gebouwd wordt - naar de specificaties voor de FIA Grade 1 en het is duidelijk dat een dergelijk circuit ambitie mist als het de Formule 1 niet wil binnenhalen: een beschuldiging die niet tegen Igora Drive gebruikt kan worden door mensen die op het circuit geweest zijn en gereden hebben, zoals GPToday.net vorige week.

Vladimir Vasiliev, een investeerder in het project en doorgewinterde deelnemer aan de FIA Cross Country Cup, stelde tijdens de persconferentie inderdaad dat 'we geen onderhandelingen hebben gehad met de Formule 1", waaraan hij toevoegde dat 'de geruchten geruchten zullen blijven'. Ook zei hij: "Het waren vertegenwoordigers van de FIA die aanbevolen dat we voor een Grade 1-licentie moesten gaan. Het was iets wat we eerst niet van plan waren.

Volgens onze gids, Michael Konovalov, de technisch directeur van Igora en voormalig FIA Truck Racing-deelnemer, vertelde echter dat het oorspronkelijke ontwerp - door Tilke Architects - volledig volgens de F1-standaard was, waarbij faciliteiten als het medisch centrum de vereisten van de FIA overtroffen. Er zou minimaal werk nodig zijn aan uitloopstroken, waarbij er tecpro barriers nodig zijn in sommige bochten om het circuit klaar voor de F1 te maken.

Het circuit is geweldig en volgens een hoge standaard aangelegd, met een pit- en paddockcomplex dat sommige huidige F1-circuits in hun hemd zet - behalve dat het aantal garages van 24 naar 30 moet - terwijl het mediacentrum te klein is om het volledige contingent te ontvangen. Echter, het uitbreiden van het huidige circuit (van 4.804 meter) met 850 meter - zoals volgens het oorspronkelijke plan - zou de ruimte creëren voor de vereiste uitbreiding.

Met een hoogteverschil van 17 meter, een reeks uitdagende Esses en een blinde apex voor het rechte stuk lijkt het circuit net zo uitdagend als de Red Bull Ring of Interlagos - beide korte ronden, en 600 meter korter dan het uitgebreide Igora Drive Circuit. Voeg de allure van het nabijgelegen Sint-Petersburg en de snelle spoorverbinding naar Moskou, die je vier uur kost, toe, en de vraag is dan: waarom gaat Igora niet voor de Russische Grand Prix?

Vasiliev lijkt open te staan voor komst GP Rusland

Leg deze factoren voor aan Vasiliev en zijn antwoord is behoorlijk anders dan tijdens die open persconferentie, hoewel hij een slag om de arm houdt. "Dat klopt helemaal. Aanvankelijk was ons circuit wat langer, maar omdat we genoeg land hebben kunnen we altijd nog terug naar het origineel. Ik weet niet zeker of we dat willen, maar het is mogelijk."

Waarom is de Formule 1 dan niet in beeld bij Igora?

Een lach, daarna: "Laten we beginnen bij het begin. In Rusland rijdt de F1 in Sochi; Formula One Management wil niet twee races in Rusland, dat weet je. Dit is de eerste reden dat we nog niet begonnen zijn met de onderhandelingen met de F1."

Let op het woordje 'nog'...

"Ten tweede," vervolgt Vasiliev, "willen we hier niet beginnen met de bekendste autosportklasse; we moeten langzaam beginnen, daarna het tempo opvoeren om uiteindelijk maximale punten te pakken..." Er wordt gelachen om zijn metafoor.

Het idee van een Russische Grand Prix op Igora kan dus niet uitgesloten worden?

"Als de F1 naar ons toe wil komen om te praten, dan zijn wij klaar om te onderhandelen", sluit Vasiliev af.

Overgang naar Igora lijkt kwestie van geld te zijn

Stel dezelfde vraag aan Viktor Kiraynov, president van de Russische Automobielfederatie en lid van het FIA World Motor Sport Council, en het antwoord voor voorzichtig geraamd: "Ik heb deze vraag niet in ons schema staan", vertelde hij aan GPToday.net. "We werken nu samen met Rosgonski, de promotor van de Russische Grand Prix."

"We zijn nu klaar voor de Russische Grand Prix in Sochi in September 2020", voegt de voormalige hooggeplaatste politicus eraan toe. Let eens op de tijdlijn.

Volgens een bron met kennis van de zaak zijn er via een derde partij informele gesprekken geweest met Liberty Media - wat de uitspraken van Vasiliev pedant en accuraat maken - en komt het aan op de hosting fee van Sochi (die ondanks een korting in 2017 nog steeds zo'n 50 miljoen euro per jaar is) en het contract van het circuit, dat momenteel tot 2025 loopt.

Igora, een volledig private onderneming, is bereid om niet meer dan de helft te betalen, terwijl Liberty niet bereid is om 25 miljoen dollar in te leveren, omdat de fees op andere locaties ook lager schijnen te worden. Gebaseerd op de huidige fees is Sochi voor Liberty twee Grands Prix waard met de logistieke kosten van een race.

Een Russische Grand Prix op Igora Drive kan dus absoluut niet uitgesloten worden; het is simpelweg een kwestie van geld.