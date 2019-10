Hermann Tilke: "Assen is veel beter dan Zandvoort als Formule 1-locatie"

Circuitontwerper Hermann Tilke denkt dat Assen een betere locatie zou zijn geweest voor de Nederlandse GP van 2020 dan Circuit Zandvoort. In mei dit jaar werd bekend dat Zandvoort de Nederlandse Grand Prix mag organiseren. Vooralsnog heeft het circuit in de duinen geen Grade 1-licentie, maar ze verwachten die ergens komende maanden te krijgen.

Zandvoort zal in mei met ruim 100.000 bezoekers uitverkocht zijn, maar raceorganisatoren hebben gezegd dat ze een miljoen tickets hadden kunnen verkopen. Het circuit moet ook zijn infrastructuur upgraden en nieuwe wegen aanleggen, waarbij milieugroeperingen al juridische stappen ondernemen om het werk te stoppen.

Circuit TT Assen is beter

Tilke, die de meeste nieuwe circuits op de Formule 1-kalender heeft ontworpen, denkt dat het MotoGP-circuit TT Circuit Assen een betere Nederlandse GP-locatie zou zijn geweest. "Je kunt daar 180.000 toeschouwers krijgen, en wanneer er zoveel mensen zijn, is de sfeer automatisch goed," vertelde hij aan het Duitse Auto Motor und Sport.

Niet betrokken bij Zandvoort

Tilke verduidelijkte dat hij helemaal niet betrokken is bij de voorbereidingen van Zandvoort voor de Formule 1. De circuitontwerper zou een deal hebben met het TT Circuit Assen, wat betekent dat hij niet aan het project in Zandvoort meewerkt." We werken met Assen, daarom zijn we uitgesloten voor Zandvoort," zei hij. "Assen heeft de betere infrastructuur en toegang”, voegde hij eraan toe.