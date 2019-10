Chirurg Michael Schumacher: "Ik kan geen wonderen verrichten"

De chirurg die Michael Schumacher recent geholpen zou hebben met een 'experimentele' stamcelbehandeling ontkent dat deze vorm van behandelen experimenteel is.

Het is nog altijd onduidelijk hoe het met Schumacher gaat, inmiddels bijna zes jaar na het noodlottige ski-ongeluk in het Franse Meribel. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 lag een klein half jaar in coma, maar zijn familie heeft ervoor gekozen om sindsdien geen updates meer naar buiten te brengen over de fysieke en mentale gesteldheid van de Duitser.

Recent kwam echter wel naar buiten dat de inmiddels 50-jarige Schumacher naar een ziekenhuis in Parijs werd overgebracht voor een behandeling. Het zou hierbij gaan om een experimentele stamcelbehandeling, die door chirurg Philippe Menasche uitgevoerd zou werd. Tegenover de Italiaanse krant La Repubblica ontkent Menasche echter dat zijn manier van behandelen experimenteel is.

"Ik kan geen wonderen verrichten. Met mijn team doen we geen experimenten. Dat is een abominabele term die niet in overeenstemming is met mijn visie op de geneeskunde. Er was een explosie aan aandacht voor onze afdeling, maar de situatie is alweer normaal geworden. Iedereen was op zoek naar mij, maar ik heb geen experimentele ingrepen gedaan."

Stamceltherapie is een relatief nieuw ontwikkelingsveld in de geneeskunde. Volgens Menasche houdt dat in dat er nog steeds niet veel bekend is over de precieze effecten van zo'n ingreep, hoewel er recent wel veel nieuwe kennis vergaard is. "In de laatste 20 jaar is er veel progressie geboekt, maar de waarheid is dat we nog steeds erg weinig weten."