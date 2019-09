Binotto: "Undercut voor Leclerc niet bedoeld om hem voorbij Vettel te krijgen"

Mattia Binotto heeft ontkend dat Ferrari Charles Leclerc eerder liet stoppen om ervoor te zorgen dat hij met een undercut Sebastian Vettel in zou halen. Dat vertelde de teambaas van Ferrari na afloop van de race.

Vettel greep bij de start van de race de macht door te profiteren van de slipstream van Leclerc. Ferrari plande dat van tevoren met als doel om de Duitser vanaf P3 voorbij Lewis Hamilton te krijgen. Vettel gaf de positie na de start niet terug aan Leclerc toen het team dat aan hem vroeg. Volgens de viervoudig wereldkampioen zat Hamilton op dat moment nog te dicht op Leclerc om dat zonder problemen te doen.

Leclerc kwam vervolgens vier ronden eerder naar de pits dan Vettel, die na zijn stop achter de Monegask op de baan kwam voor hij uitviel met een kapotte MGU-K. "Kijkend naar de beelden ging de start zoals gepland, en daarom dachten we dat het goed was om Seb te vragen de positie terug te geven", vertelde Binotto na de race.

"We vroegen Seb aanvankelijk de positie terug te geven, maar in alle eerlijkheid zat Charles op dat moment niet dichtbij genoeg, waardoor we tijd zouden verliezen op de baan. Later was Seb behoorlijk snel en won hij terrein ten opzichte van Charles, dus we wisten dat we hadden kunnen besluiten om het later te doen."

"De undercut werd niet gedaan om Charles de positie terug te geven, want hij stopte vanwege versleten banden. Linksachter begon hard te slijten, dus het was het juiste moment voor hem om te stoppen. We wisten ook allemaal dat we kwetsbaar zouden zijn met safety cars als we beide auto's naar binnen gehaald hadden en Hamilton de leiding gegeven hadden."

"We probeerden Seb dus zo lang mogelijk buiten te houden als bescherming voor een safety car in die periode van de race. Het was voor Sebastian het juiste moment om te stoppen, omdat zijn banden ook versleten waren. Hij stopte en toen zat Charles ervoor en Seb erachter. De race was echter nog niet voorbij en er zou nog genoeg kans zijn om te besluiten wat later de beste optie was geweest."