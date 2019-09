Verstappen kritisch op ontwerp Sochi Autodrom: "Had spannender gekund"

Max Verstappen vindt het rondje op de Sochi Autodrom absoluut niet saai, maar desondanks had het door Hermann Tilke ontworpen circuit volgens hem wel wat spannender gekund.

Vorig jaar behaalde Verstappen zijn beste resultaat tijdens een Russische Grand Prix door vijfde te worden. Hij maakte daarbij grote indruk met een sterke start en een erg snelle opmars, nadat hij door een gridstraf vanaf de achttiende positie moest vertrekken. Met zijn inhaalrace revancheerde Verstappen zich voor zijn optreden in 2017, toen de Nederlander noodgedwongen op moest geven.

Sochi Autodrom is de thuishaven van de Russische Grand Prix en is gesitueerd op het Olympisch Park waar in 2014 de Winterspelen gehouden werden. Het circuit kent veel haakse bochten en lijkt op papier niet bijzonder uitdagend. Terwijl Verstappen benadrukt dat het rondje toch wel technischer is dan het lijkt, is hij van mening dat Tilke 'met andere bochten' een spannendere baan had kunnen ontwerpen.

In zijn jeugd was Verstappen zelf ook veel bezig met het ontwerpen van circuits. Tegenover onder andere GPToday.net verklaarde de Red Bull-coureur dat hij vroeger op school altijd druk in de weer was met het tekenen van nieuwe circuits. "Als je gaat terugkijken in mijn schoolboeken staan daarin meer circuits dan letters. Meestal tekende ik met potlood een circuit waarvan ik dacht: dit is mooi."

"Thuis deed ik er niks mee. Maar als ik weer op school kwam, ging ik verder: 'deze bocht moet ik even aanpassen'. Op een gegeven moment had ik dan een mooi circuit. En als dat goed genoeg was borg ik het op en ging ik, hup, een nieuw circuit tekenen. Ik denk dat ik er wel iets moois van kan maken als je mij de ruimte geeft om een baan te tekenen.”

"Uiteindelijk ben je als ontwerper vaak wel gelimiteerd. ‘Dit kan niet, want dat moet daar staan'. Dan moet je er weer omheen tekenen. Het ligt niet altijd puur aan de ontwerper, ook aan de faciliteiten eromheen. Hier in Sochi is eigenlijk alles neergezet en toen dachten ze 'het is ook mooi om een Formule 1-circuit erbij te hebben. Dat tekenen we er wel even tussendoor'.”