Charles Leclerc over komend Grand Prix-weekend: "Racen op Sotsji geeft een uniek gevoel"

Charles Leclerc heeft een goede reeks achter de rug. De Ferrari-coureur wist na de zomerstop alle races op het podium te staan en zelfs twee ervan te winnen. De Scuderia behaalde in Singapore een 1-2. Sebastian Vettel wist voor het eerst dit seizoen te winnen.

Na de race in Singapore van afgelopen weekend staat de race in Sotsji op het programma. Charles Leclerc heeft een goed gevoel overgehouden aan de afgelopen races en hoopt dat ook in Rusland voort te kunnen zetten.

Aan het begin van het seizoen had Ferrari een moeilijke start. Het team wist voor de zomerstop geen enkele overwinning binnen te halen. Na de zomerstop lijkt Ferrari weer terug te zijn en wint het tot nu toe alle races. Leclerc, die dit seizoen de overstap maakte naar de Italiaanse renstal, behaalde tot nu toe alle poles die na de zomerstop konden worden behaald.

De Monegask gaat ondanks de tweede plek in Singapore toch met een goed gevoel naar Rusland. “Aankomen in Rusland met drie positieve weekenden achter ons voelt geweldig. We hebben goede vooruitgang geboekt met onze auto, vooral met betrekking tot onze prestaties op circuits waarvoor veel downforce nodig is, en lijken nu meer competitief te zijn op circuits met verschillende lay-outs”, zo vertelde hij op de website van Ferrari.

Sinds 2014, toen de race in Sotsji voor het eerst op de Formule 1-kalender verscheen, is Mercedes de grote winnaar op Autodrom. Het circuit is misschien niet het gezelligste circuit van de kalender, maar volgens de coureurs misschien wel de meest technische. De laatste sector gaat volgens de Monegask een uitdaging zijn.

“Het Sotsji-circuit kan een uitdaging zijn, met een combinatie van hoge snelheden en veel bochten, vooral in de laatste sector.” Ondanks de niet al te gezellige en meest uitstralende circuit, is het volgens Charles wel special om er te racen. “Het is bijzonder om te racen op een locatie die zo'n grote rol heeft gespeeld in de internationale sportgeschiedenis, wat deze plek een uniek gevoel geeft.”

De Ferrari-coureur kijkt er naar uit om zijn goede start na de zomerstop voort te zetten en heeft geen specifieke verwachtingen voor het Grand Prix-weekend. “Ik kijk ernaar uit om vrijdag weer in de auto te stappen om te zien hoe het op dit circuit gaat en de tijd zal uitwijzen of we hier net zo sterk kunnen zijn als de laatste tijd.”