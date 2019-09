Serieuze problemen voor Zandvoort: nieuwe rechtszaak tegen Grand Prix

Grote problemen voor de Nederlandse Grand Prix. Mobilisation for the Environment spant een rechtszaak aan tegen de organisatie van de race op Zandvoort, omdat de vergunningen niet op orde zijn.

Het is de tweede rechtszaak die de organisatie van de Grand Prix van Nederland kan verwachten. In een eerder stadium zetten stichting Duinbehoud, Rust bij de Kust, Milieudefensie, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Vrienden van Middenduin al een rechtszaak aan tegen het evenement. Mobilisation for the Environment gaat dus voor een tweede rechtszaak, die zich specifiek richt op de uitstoot van stikstof tijdens het evenement.

Mobilisation for the Environment is een van de partijen die in een eerder stadium al met succes vocht tegen de overheidsaanpak van de stikstofproblematiek. Daardoor liggen nu duizenden bouwprojecten stil. Volgens de organisatie stoot de Grand Prix grote hoeveelheden stikstof uit in Natura 2000-gebied de Kennemerduinen, dat rond het circuit ligt en beschadigd wordt door deze stikstofuitstoot.

Tevens klopt de afgegeven vergunning van geen kant, zo beredeneert Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment tegenover het AD. "De bestaande vergunning is op drijfzand gebaseerd. Die is direct afgeleid van een eerdere vergunning, die al in 2006 vervallen is."

Rechtszaak heeft goede kans van slagen

De organisatie van de Grand Prix is echter van mening dat de stikstofnormen niet overschreden gaan worden. De extra uitstoot tijdens het Grand Prix-weekend zal gecompenseerd worden door minder uitstoot op de dagen dat er door de verbouwingen niet geracet kan worden. Er zullen in de komende periode onder andere nieuwe tribunes, gebouwen, tunnels, een geluidswal en een toegangsweg aangelegd moeten worden om Circuit Zandvoort klaar te maken voor de Formule 1.

Advocaat Sander Lely vertelde het AD dat hij vermoedt dat de rechtszaak van de milieuorganisaties een goede kans van slagen heeft om de Formule 1 tegen te houden. "Het gaat de organisatie absoluut een hoop vertraging opleveren. Het besluit om de Formule 1 naar Nederland te halen, is genomen toen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nog functioneerde. Dat is nu anders. De organisatie mag zich niet rijk rekenen door aan te nemen dat er de rest van het jaar minder uitstoot is rond het circuit."