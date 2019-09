Stratencircuit Singapore mogelijk op de schop, crashgate-bocht moet dan verdwijnen

Het Marina Bay-stratencircuit in Singapore gaat mogelijk op termijn op de schop. Door geplande bouwwerkzaamheden worden in dat geval bochten 16 tot en met 19 geschrapt uit de huidige layout.

Het huidige circuit waarop Singapore de Formule 1 ontvangt heeft 23 bochten, maar volgens The Straits Times komt daar vanaf 2022 mogelijk verandering in. Het huidige circuit gaat aan het begin van de derde sector over Raffles Avenue, om vervolgens bij bocht 16 naar rechts af te buigen. Daardoor rijden de coureurs voor de tijdelijke tribunes van het sportveld The Float @ Marina Bay langs. Via bochten 18 en 19 keren de auto's daarna terug op Raffles Avenue.

Die passage moet na 2022 mogelijk wijken. The Float @ Marina Bay moet in januari 2022 tegen de vlakte gaan en wijken voor een nieuw gebouw, dat de naam NS Square gaat krijgen. Dat project moet tegen 2025 afgerond zijn. Tot die tijd is het waarschijnlijk dat het circuit de bochtencombinatie naast The Float @ Marina Bay gaat mijden, waardoor de coureurs rechtstreeks via Raffles Avenue naar de huidige bocht 20 gaan.

Crashgate-bocht verdwijnt in nieuwe plannen

Mochten de plannen tot uitvoering gebracht worden, dan verdwijnt onder andere bocht 17 uit het circuit. Dit werd in 2008, de eerste editie van de race, meteen een van de bekendste bochten in de Formule 1, nadat Nelson Piquet junior zijn Renault op aanwijzing van het team in die bocht in de muur zette. Teamgenoot Fernando Alonso stond op dat moment in de pits, pakte door de safety car de leiding en won uiteindelijk de race.

Deze crashgate zorgde uiteindelijk voor het einde van de Formule 1-carrière van toenmalig Renault-teambaas Flavio Briatore, terwijl Pat Symonds ook voor meerdere jaren geschorst werd. Tegenwoordig werkt Symonds namens de Formule 1 aan de ontwikkeling van de technische zijde van de sport.