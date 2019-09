Honda: "Italiaanse Grand Prix lastig en ongelukkig voor ons"

Honda heeft uit de doeken gedaan waardoor Daniil Kvyat uitgevallen is tijdens de Grand Prix van Italië. Een olielek zorgde ervoor dat de Toro Rosso-coureur zijn bolide tijdens de race aan de kant moest parkeren.

Kvyat was op Monza de tweede uitvaller van de dag. De Rus viel in ronde 29 uit met een olielek. Daarmee was hij een van de drie uitvallers, want ook Carlos Sainz en Kevin Magnussen wisten de finish niet te bereiken. Technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda kondigde na afloop van de race aan dat er onderzoek gedaan wordt naar de reden achter het olielek.

"We moesten de auto aan de zijkant van de baan stilzetten en samen met de engineers van Toro Rosso onderzoeken we de exacte aard en locatie van een olielek. We hebben desondanks veel data verzameld door voor het eerst met vier auto's de Spec 4-motor te gebruiken, wat bruikbaar is in onze voorbereiding op Singapore."

Lastig weekend voor Honda

Het resultaat tijdens de Italiaanse Grand Prix was voor Honda misschien wel een kleine tegenvaller, met Alexander Albon en Max Verstappen op P6 en P8 als beste coureurs van de dag. Tanabe sprak dan ook van een lastige race. "De race van vandaag was lastig voor ons. We hadden wat ongelukkige incidenten en een straf voor Albon, die wat plaatsen verloor na het incident met Sainz in de openingsfase."

"Hij heeft hierna prima een aantal plaatsen goedgemaakt en is zesde geworden. Verstappen startte achteraan de grid, nadat hij gridstraffen pakte voor het in gebruik nemen van onze Spec 4-krachtbron. Hij heeft zich echter goed teruggevochten, nadat hij vroeg in de race al naar de pits moest komen voor een nieuwe neus."