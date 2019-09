Spa gaat circuit aanpassen, maar toekomst niet in gevaar na dood Hubert

Het circuit van Spa-Francorchamps zal voor de Formule 1-race van 2020 aangepast worden. De toekomst van de race lijkt echter niet in gevaar te komen, ondanks aangekondigde onderzoeken van Belgische autoriteiten en de FIA na de dood van Anthoine Hubert afgelopen weekend.

Samen met de Formule 1 en Formule 3 was de Formule 2 afgelopen weekend op Spa te gast, maar in de tweede ronde van de hoofdrace op zaterdag ging het gruwelijk mis. Hubert wilde de gespinde Giuliano Alesi ontwijken, belandde in de bandenstapels en kwam vervolgens dwars op de uitloopstrook te staan. Juan Manuel Correa kon hem niet ontwijken en raakte de bolide van Hubert vol in de flank.

FIA en Belgische politie doen afzonderlijke onderzoeken

Hubert overleefde het incident niet, terwijl Correa met twee gebroken benen en een blessure aan zijn wervelkolom in het ziekenhuis belandde. De race werd gestopt en de rest van het weekend werd afgelast. De Belgische politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de crash. "Op het moment is er niets dat suggereert dat er nalatigheid was, maar het is aan de experts om dat te bepalen", vertelde politierechter Gilles de Villers Grand Champs aan Le Figaro.

Wedstrijdleider Michael Masi van de FIA verklaarde dat de autosportbond ook een onderzoek naar de crash gestart is. Een van de punten waarnaar gekeken wordt, is de uitloopstrook bij Raidillon, de plek waar het ongeluk zich voltrok. Volgens Masi is die uitloopstrook van asfalt echter niet het probleem. "Het is geen slechte uitloopstrook. Het is eigenlijk de uitgang van de andere pitstraat, dus ik denk niet dat je op die manier kan generaliseren."

'Plaats België op F1-kalender niet in gevaar'

CEO Nathalie Maillet van Spa Francorchamps heeft inmiddels aangekondigd dat er voor 2020 veranderingen doorgevoerd worden aan het circuit. Aan Belga vertelde ze dat deze veranderingen al in de planning zaten. "Het circuit zal bij Raidillon niet veranderd worden, maar we zullen weer grind in de uitloopstrook plaatsen. Momenteel wordt er gesproken over waar het grind moet komen en hoe diep het moet zijn."

De toekomst van de Belgische Grand Prix komt volgens Maillet niet in gevaar na de dood van Hubert. "Na dit incident staat Spa Francorchamps niet ter discussie als een locatie van de Formule 1. Wat er gebeurde, kan gebeuren in een race. Natuurlijk doet het bij een ieder pijn, dus we moeten blijven werken aan de ontwikkeling van het circuit."