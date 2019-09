Lewis Hamilton: "Fans zien het gevaar van racen niet in"

Lewis Hamilton heeft met afgrijzen gereageerd op het tragische nieuws dat de 22-jarige Anthoine Hubert overleed aan de verwondingen die de Fransman opliep tijdens de Formule 2-race gisteren.

Nadat Hamilton gisteren al zichtbaar aangedaan was toen hij de crash zag gebeuren tijdens een interview, plaatste hij na het tragische nieuws een emotioneel bericht op zijn Instagram-account. De Brit betoogde, dat fans het risico onderschatten dat coureurs nemen iedere keer als zij in de auto stappen, Hamilton verklaarde dat zijn “gebeden en gedachten vandaag bij Hubert en zijn gezin zijn” en noemde de GP3-kampioen van 2018 een “held”.

“Als iemand van jullie die naar deze sport kijkt en ervan geniet, denkt dat wat wij doen veilig is, dan is dat een grote vergissing”, schreef hij op Instagram. “Al deze coureurs zetten hun leven op het spel wanneer ze over het circuit rijden en mensen moeten dat op een serieuze manier gaan waarderen, want het wordt nog niet genoeg gewaardeerd. Niet door de fans, noch door enkele mensen die in de sport werkzaam zijn.”

Volgens Hamilton blijft Hubert voor altijd een held: “Anthoine is wat mij betreft een held, omdat hij het risico nam om zijn dromen na te jagen. Ik ben zo verdrietig dat dit is gebeurd. Laten we hem voor altijd in onze gedachten houden. Rust in vrede broer.”