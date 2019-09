Verstappen baalt: "Hele weekend problemen als we meer vermogen zetten"

Ondanks de in grote getalen aanwezige fans, beleeft Max Verstappen tot nu toe op Spa-Francorchamps niet zijn beste weekend uit zijn Formule 1-carrière. De Nederlander ondervond voortdurend problemen met zijn Honda-motor en kon daardoor de Ferrari's en Mercedessen niet het vuur aan de schenen leggen. Verstappen moest daardoor genoegen nemen met P5 en denkt dat hij in de race ook niet in de buurt van de Ferrari's zal komen.

Verstappen klonk enigszins gelaten na de kwalificatie op Spa: "We hebben het hele weekend al problemen, als we meer vermogen willen zetten doet de motor het niet. Daar hebben we de hele kwalificatie last van gehad, dus dat is wel jammer zeker op een circuit waar je het hard nodig hebt. In Pouhon kreeg ik een probleem in Q1 en daarna heb ik de motor niet meer vol kunnen opendraaien en dat is natuurlijk niet ideaal hier."

"We komen hier veel tekort op het rechte stuk," vervolgde Verstappen. "Ten opzichte van Ferrari is het gewoon meer dan een seconde en dat is gewoon best wel pijnlijk. Ik had graag met de Mercedessen gevochten, maar als je geen vermogen hebt houdt het op. In de race kun je niet te veel in kwalificatiemodus rijden, dus ik denk dat we er morgen iets minder last van hebben."