Renault en McLaren keren terug naar B-spec motor

Voorafgaand aan de zomervakantie bevestigde de directeur van Renault, Cyril Abiteboul, dat er een C-spec motor in de pijplijn zat, het was slechts een kwestie van tijd wanneer deze zou worden geïntroduceerd.

Renault vertelde tegen GPToday.net dat beide Renault-coureurs evenals Carlos Sainz van McLaren, teruggekeerd zijn naar de vorige B-Spec Renault-motor. De coureurs krijgen nog steeds gridstraffen omdat ze gisteren wel gebruik hebben gemaakt van de C-Spec motor. De teams wilden alleen de C-Spec uitproberen en zouden zoals gepland al terugkeren naar de B-Spec.

In Monza zullen ze wel gaan rijden met de nieuwe motor. Renault verwachtte dat de nieuwe motor 10 tot 15pk meer zou leveren dan de B-Spec. Renault reageerde als volgt: "Voor de duidelijkheid zijn we ook de rest van het weekend teruggegaan naar de B-spec motor. Het plan is om de gridstraffen te nemen op een circuit waar de mogelijkheid bestaat om in te halen, terwijl we de benodigde extra ICE de rest van het jaar nog kunnen invoeren."