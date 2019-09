Verstappen domineert top-lijsten Formule 1

De fans hebben gesproken: Max Verstappen, is door de fans uitgeroepen tot de best presterende coureur in 2019. De fans werden op de website van de Fomule 1 gevraagd om elke coureur een cijfer van 1 tot 10 te geven en daarbij in acht te nemen hoe goed de coureur presteert ten opzichte van het materiaal dat hij tot zijn beschikking heeft. Verstappen stond wat dat betreft niet alleen het hoogst aangeschreven bij de fans, maar ook bij de Power Ranking die de FOM zelf publiceert, op basis van punten die worden uitgedeeld door een keur aan F1-prominenten: