Coureurs gaan 'vierpuntenplan' presenteren om Formule 1 te verbeteren

De Formule 1-coureurs hebben dinsdag een vierpuntenplan gepresenteerd aan de FIA en Liberty. Met dat plan willen de coureurs de sport vanaf 2021 blijvend verbeteren.

Recent waren Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg de eerste coureurs die bij een meeting voor de reglementen van 2021 aanwezig waren. Dinsdag was er in Genève wederom een meeting voor deze reglementen en deze keer waren Sebastian Vettel en Romain Grosjean aanwezig als directieleden van de Grand Prix Drivers' Association.

Tijdens de meeting hebben de coureurs hun visie op de reglementen van 2021 kenbaar gemaakt door middel van een plan met vier grote verbeterpunten. Dat vertelde Grosjean aan onder andere GPToday.net. "We hebben vier hoofdpunten die we willen aankaarten. Dat zijn de banden, aerodynamica, het gewicht van de auto's en de ongelijkheid van het inkomen tussen de teams. Als we deze vier punten kunnen oplossen, dan zal de competitie prachtig zijn."

Hoge gewicht en aerodynamica problematisch voor banden

Grosjean heeft het gevoel dat het hoge gewicht en de aerodynamica voor een hoge belasting van de banden zorgen. "Toen ik in 2009 debuteerde, waren de auto's 605 kilogram. Nu zijn ze meer dan 740 kilogram. Je kan dat verschil van 140 kilogram echt voelen. In de langzame bochten zijn de auto's erg zwaar. Dan heb ik het nog niet eens over de start van de race, waar we met de brandstof 850 kilogram zijn. Wij vinden dat veel te veel voor de F1."

Vettel vertelde het volgende: "We hebben onze mening gepresenteerd. Laten we kijken wat er gebeurt. Als we alleen blijven debatteren, gebeurt er niets. Op een gegeven moment moeten er acties volgen. Dat gebeurt echter niet als iedereen maar blijft praten. Iemand moet zeggen hoe we het gaan doen. Daarom denk ik dat het proces rond de besluitvorming in de toekomst veel eenvoudiger moet worden."