Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Groot-Brittannië, dag 4

Zondag 7.00 uur

Opstaan en de laatste dingen in pakken voordat ik uitcheck na mijn Engelse ontbijt. Ik heb gepland dat ik wat mensen om 9.00 uur zou ontmoeten bij de BRDC Clubhouse, dus ik plan om binnen een uur te vertrekken zodat ik op tijd geparkeerd ben en in de paddock sta. In dit geval ben ik vroeg omdat het verkeer niet opstroopt, waarbij mijn enige vertraging van vijf minuten bij de hoofdingang is.

10.00 uur

Ik loop rond en hoor dat Toto Wolff zijn collega's in de Formule 1 de vorige dag voor een diner uitgenodigd heeft in zijn nabijgelegen huis. De teambazen die ik benader geven aan dat het een puur sociale avond was die door 18 gasten werd bijgewoond, wat erop wijst dat sommige teams meer afgevaardigden hadden. Als ik suggereer dat er F1-zaken besproken moeten zijn - logisch gegeven de huidige staat van de F1 - verstijven ze en weigeren ze verder antwoord te geven.

Waarom zo'n geheimhoudingspact als de samenkomst puur sociaal was?

Iets anders wat ik hoor is dat een voormalig teambaas overweegt om een nieuw team te laten inschrijven vanaf 2021/22 en dat hij op Silverstone present was om de stand van zaken op te nemen. Het is nog te vroeg om te zeggen of het iets wordt, dus het zou oneerlijk zijn om namen te noemen, maar bronnen suggereren dat hij serieuze vragen stelde. De F1 heeft tenminste een nieuw team nodig, dus ik hoop dat het project er komt.

12.00 uur

Tijd voor lunch: taco's met rundvlees en gebakken aardappels in de mediakantine, samen met wat collega's. Tijdens de lunch hebben we het over de bezoekerstaantallen, nadat we geruchten gehoord hebben dat het bezoek op de dag van de race een record gaat neerzetten met 141.000, hoewel het publiek op zaterdag iets kleiner was dan in voorgaande jaren. Silverstone lijkt toch iets goed te doen - hoewel het publiek ongeveer 0,23 procent van de populatie van het land.

Dat gezegd hebbende is het percentage in Bahrein hoger ondanks dat er 35.000 mensen op de race afkomen, maar vaak wordt de grootte van het publiek in het woestijnland beschimpt. Voer voor gedachten voor als Liberty de volgende keer toeschouwersaantallen bekend maakt - marktaandeel is ten minste zo belangrijk als de uiteindelijke getallen.

13.00 uur

Tijd voor een laatste ronde door de paddock voordat ik 20 minuten later naar de grid ga. Wederom dringt tot me door hoeveel beter een start om 14.10 uur is, omdat er na de lunch weinig tijd verspild wordt, terwijl we na de race een extra uur hebben om de coureurs en teamleden aan te spreken voor interviews.

Toch houdt Liberty, dat toegang heeft tot kijkcijfers van de F1, vast aan een schema dat weinigen past - en zeker niemand van mijn kennissen. Ik vraag me geregeld af welk onderzoek ze gebruikten om de latere start goed te praten en vooral wie ze gevraagd hebben. Ik geloof steeds meer dat het een onderdeel van een groot plan is om langzaamaan de onafhankelijke media stil te krijgen door onze toegang te verminderen, waardoor de weg geplaveid wordt voor 'nieuws' in PR-stijl.

Op de grid fluistert iemand van de BRDC me toe dat David Couldhard aangekondigd gaat worden als BRDC-president, mogelijk op maandag al. Het lijkt een baan voor twee jaar te zijn en de termijn van Paddy Hopkirk loopt in september af. Gefeliciteerd DC, en het ga je goed, Paddy.

16.00 uur

Tijd voor interviews en ik pak acht rijders op in de 'mixed zone' - ongeveer het dubbele van mijn normale aantal, wat mogelijk komt door het extra uur na de race - en vertrek daarna naar McLaren voor de debriefing van Andreas Seidl. De Duitser maakt duidelijk dat de schuld voor de slechte strategie van Lando Norris bij hem ligt, ongeacht de redenen ervoor. Door zo de verantwoordelijkheid te nemen, maakt hij duidelijk dat de matrix-structuur bij McLaren niet meer is.

17.30 uur

De debriefing met Michael Masi en de Australiër, die op zeer korte termijn de grote schoenen van Charlie Whiting moest vullen onder lastige omstandigheden, bevestigt mijn informatie dat hij bevestigd is als wedstrijdleider van de F1, in plaats van dat hij opereert op basis van race tot race. Het is duidelijk dat Michael zijn waarde bewezen heeft in de afgelopen tien races, dus mijn hartelijke felicitaties, mate.

18.30 uur

Ik pak in, verlaat het mediacentrum en vertrek naar de zuidwestelijke kust van Engeland en de Kanaaleilanden voor een korte vakantie voor de Duitse Grand Prix. Bij de hoofduitgang hoor ik een harde klap als een beige Maserati Levante tegen een dubbeldekker-bus crasht, wat behoorlijk kostbare schade aan de voorkant van de Maserati veroorzaakt.

Uit de passagiersstoel stapt iemand om de schade op te nemen: een nogal geïrriteerde Sebastian Vettel, die zich duidelijk afvraagt of zijn bestuurder de rode bus onterecht aanzag voor Max Verstappen's Red Bull. Ik denk dat de chauffeur meer straf krijgt dan een tien seconden...