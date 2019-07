Red Bull Racing met speciale 007-livery naar Silverstone

Red Bull Racing heeft haar auto's voor de Grand Prix van Groot-Brittannië voorzien van stickers van James Bond. De stickers, die 007 lezen, staan ter ere van de 1007de race van de Formule 1 op de bolide.

Productiehuis EON Production, dat verantwoordelijk is voor de productie van de James Bond-films, en Red Bull Racing hebben een gemeenschappelijke kennis in Aston Martin. De Britse bolides spelen vaak een rol in de films, terwijl het merk de titelsponsor is van Red Bull.

EON Production en Aston Martin hebben voor de Britse Grand Prix de handen ineen geslagen om te vieren dat de 1007de race in de Formule 1-geschiedenis op Silverstone verreden wordt. Om die samenwerking kracht bij te zetten, zullen de bolides van Max Verstappen en Pierre Gasly komend weekend voorzien zijn van 007-stickers op de achtervleugels en de zijkant van de sidepods.

Het is niet voor het eerst dat Red Bull Racing samenwerkt met filmmakers. Zo werd het team enkele jaren tijdens de Grand Prix van Monaco gesponsord door Superman, terwijl ook Star Wars een keer op de bolides te zien was. De voorloper van het team, Jaguar, reed in Monaco ook al eens met stickers van de film Oceans Twelve op de auto.