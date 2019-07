Charles Leclerc pakt pole position in Oostenrijk - Max start derde

Charles Leclerc heeft de pole position weten te pakken voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Monegask was vrijwel de gehele kwalificatie de snelste coureur en wist ruim 2.5 tienden voor Hamilton te blijven die als tweede start. Max Verstappen reed naar de derde tijd en start morgen op de tweede startrij met Bottas naast hem.

Afvallers in Q1

Het waren vooral de gebruikelijke namen die niet door het eerste deel van de kwalificatie kwamen; Kubica, Russell, Kvyat, Stroll en Perez. Vooral voor Kvyat is zijn achttiende plek zuur, aangezien de Rus in zijn laatste snelle ronde opgehouden werd door drie coureurs in de laatste twee bochten van het circuit.

Afvallers in Q2

De afvallers in het tweede deel van de kwalificatie kent enkele bijzondere namen; Sainz, Ricciardo, Albon, Hulkenberg en Grosjean. Carlos Sainz had een probleem met zijn wagen, terwijl McLaren de laatste races zeer goed presteert. Daniel Ricciardo is vandaag voor het eerst tijdens een kwalificatie dit seizoen verslagen door teamgenoot Hulkenberg.

Top 10 kwalificatie

Charles Leclerc pakt zijn tweede pole position uit zijn Formule 1-carriere, terwijl zijn teamgenoot Sebastian Vettel niet kon kwalificeren in de top 10 door een probleem met de luchtdruk van de motor. De top tien wordt voltooid door Magnussen, Norris, Raikkonen, Giovinazzi, Gasly en Vettel.