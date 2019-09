Bron tegenover Sky Italia: "Vettel heeft familieproblemen"

Problemen in zijn familie zouden de slechte reeks, die Sebastian Vettel de laatste races doormaakt, wel eens kunnen verklaren. Dat claimt de Italiaanse televisiezender Sky. De Duitser heeft al vijf wedstrijden op rij niet meer gewonnen en zegevierde voor het laatst op het circuit van Spa, net na de zomerstop.

Bij Sky Italia wordt gerefereerd aan mogelijke familieproblemen bij Vettel. Dat is de verklaring van een bron die zij spraken. "Er zijn vermeende familieproblemen, maar meer kunnen we er ook niet over zeggen. Want het gaat hier om het privéleven van Sebastian Vettel."

Afgelopen weekend leek het er al op dat de Ferrari-coureur officieel uitgeschakeld zou worden voor de titel, maar na een inhaalrace pakte hij toch nog genoeg punten om die beslissing met minstens een week uit te stellen. In de Grand Prix van Mexico van dit weekend heeft Lewis Hamilton genoeg aan een zevende plek, om voor de vijfde keer wereldkampioen te worden.

Gisteren berichtten we al over een andere oorzaak bij concurrent Mercedes, die ten grondslag zou kunnen liggen aan de achterstand die Ferrari de laatste periode heeft opgebouwd.