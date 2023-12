Berichtjes over de financiële malaise van ViaPlay zijn op GPToday.net flink de revue gepasseerd. Het is nu makkelijk om vanaf deze stoel om het Scandinavische platform verder neer te sabelen. Zo'n column wordt het niet.

ViaPlay wil ik juist wat credits geven. De streamingdienst durfde het in Nederland de boel om te gooien met een eigen invulling. Maar als de kwaliteit-prijs-verhouding scheef loopt, is het onbegonnen werk om als New Kid On The Block het vertrouwen terug te winnen. Helemaal als de klantenservice het laat afweten.



Zelf heb ik ook een tijdje ViaPlay gehad, maar door haperende streams - dat echt niet aan mij lag - stapte ik over naar F1TV. Het missen van Darts en Premier League nam ik voor lief. Toch vond ik de programmering rondom de Formule 1 te pruimen. De rest is gewoon smaak. Ik ben geen grote fan van Amber - sorry Patrick - , die twee commentatoren en de statige studio, maar het idee an sich was niks mis mee. Over de F1 bij Ziggo klaagde men ook steen en been over die 'tandarts' en het he-ho van Mol. Maar Ziggo beschikt wel over een goed fundament. Anders gezegd: het werkt.

Nu ViaPlay in zwaar weer verkeerd, is de roep dat Formule 1 weer in handen komt van Ziggo steeds groter. Maar voor mijn gevoel verandert er dan ook niet zoveel en wordt het weer zoals eerst met geklaag over Mol en co. Het beste zijn zou als ViaPlay en Ziggo samen krachten bundelen. Ik heb wel een ideetje.

1. René Hoogterp - de stem van IndyCar - achter de microfoon voor het tv-kanaal. Olav Mol doet verslag op radio. Hoogterp is de toekomst, maar Mol kan je niet opzij zetten.



2. Allard Kalff in de pits. Rob van Gameren voor de interviews en quotjes. Van Gameren doet het zeer goed bij MotoGP en verdient zeker een kans.



3. Tafelgasten voor -en nabeschouwing Ho-Pin Tung en Robert Doornbos met Amber Brantsen als de presentatrice, vooruit met de geit. Serieuze toon, maar door Doornbos wat meer sfeer aan tafel.

4. Het Race Café op vrijdag met Jack Plooij, Tom Coronel en Renger van der Zande. Rob Kamphues die de leiding heeft. Dat moet de ideale combi zijn voor wat luchtigheid met een lach en een traan.



5. Op maandag doen Allard Kalff en Kees van den Grint via het YouTube-kanaal een terugblik op het weekend, zoals we dat kenden via RTL.

6. De tak van ViaPlay zorgt voor meer F1-documentaires, terwijl Ziggo zich ontfermd over de kwaliteit van de studio, klantenservice, en de streaming naar tv en app.

Ik weet het. ZiggoPlay gaat nooit gebeuren, maar F1 in Nederland kan echt wel naar een hoger niveau getild worden. En daar wil men best voor betalen.

Uitslag vorige poll - Abu Dhabi als laatste race

46% - Ja

54% - Nee