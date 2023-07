Ik houd van Spa-Francorchamps, al sinds jongs af aan. F1-bolides met de heerlijke V10's die je al van mijlen ver hoorde aankomen vanaf La Source, in spanning afwachtend totdat ze door Eau Rouge en Raidillon, uit de bossen komend, je voorbij raasden op Kemmel Straight.

Met ontzag keek ik naar dit wonderlijke schouwspel op het modderige grasveld. Kippenvel ging over mijn hele lichaam. Wat ging dat hard. Dit is Spa, dit is Formule 1.

Gevaar, dat loerde er altijd wel bij Eau Rouge, maar de koningsklasse was sinds het zwarte weekend in Imola erg veilig en de dood deed voor mijn gevoel niet meer mee. Jacques Villeneuve bewees dat met zijn krankzinnige crash bij Eau Rouge in '99. De wereldkampioen van 1997 knalde op volle snelheid de bandenstapels in, om daarna zonder al teveel kleerscheren uit zijn BAR te stappen. Niks aan het handje.

Totdat precies twee decennia later F2-coureur Antoine Hubert en recentelijk nog FRECA-rijder Dilano van 't Hoff bij Raidillon het leven lieten. De discussie over de gevaren van het Belgische circuit laaide bij deze incidenten op. Vingertjes wezen naar Spa-Francorchamps als de grootste boesdoener. Onterecht als je het mij vraagt.

F1-prominenten opperden voor aanpassingen, maar Eau Rouge verbouwen is de regelrechte doodsteek voor het Belgische circuit. Uit het archief van GPToday haalde ik een artikel over een ingebouwde chicane in deze fameuze bocht uit 1994, bedacht voor de veiligheid na alle tragedie in Imola eerder dat seizoen. Het zag er niet uit en het karakter van Spa-Francorchamps werd de das omgedaan.

Het was dan ook niet heel gek dat een jaar later het circuit in ere werd hersteld. De coureurs en fans waren blij en de discussie over de gevaren bleef lange tijd onder de rader.

Voor mij is het simpel: laat Spa-Francorchamps met rust of haal het van de kalender, want een perfecte oplossing om freaking incidents te voorkomen is er gewoon niet. Spa is Formule 1.