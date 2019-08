In de tijd dat Bernie Ecclestone aan het hoofd van de Formule 1 stond – ongeacht dat was namens zijn familie, een syndicaat bankiers dat de commerciële rechten voor de F1 in handen kreeg, of CVC Capital Partners, aan wie ze de meerderheid van de rechten verkochten – werd de enige informatie die gespecialiseerde media kregen over de financiële prestaties van de sport in september onthuld, zodra de aan de F1 gerelateerde entiteiten hun jaaroverzichten indienden bij de Kamer van Koophandel.

Toch waren er uitdagingen, omdat enkelen van hen in het buitenland geregistreerd stonden en opereerden, terwijl banken en investeringsfondsen handig zijn in het doen van alleen statutaire onthullingen, waardoor het volledige beeld gecamoufleerd wordt. Door het ‘zien’ van verschillende overeenkomsten en convenanten en door verschillende stukjes aan elkaar te plakken – zoals schema’s voor de betalingen aan teams – was het mogelijk om een accuraat beeld te construeren van de financiën in de F1.

Sinds begin 2017, toen Liberty media de commerciële rechten van de F1 kocht, is het door regels van de NASDAQ en de Securities Exchange Commission verplicht voor genoteerde bedrijfen (FWONK en FWONA) om kwartaalresultaten te publiceren en toelichtingen te leveren.

Liberty Media Corporation, de holding voor meerdere entiteiten, waaronder de F1, organiseert dus ieder kwartaal een conference call, waarin de belangrijkste cijfers onthuld worden en uitgelegd worden aan analisten. De laatste hiervan – met 11 analisten – was vorige week, waarbij Liberty de resultaten van het tweede kwartaal van 2019 presenteerde.

Het rapport laat zien dat Formula One Group een omzet van 620 miljoen dollar noteerde (Q2 2018: 585 miljoen) – waarvan 531 miljoen dollar direct toe te schrijven was aan F1-activiteiten, terwijl de rest gegenereerd werd door geassocieerde bedrijven – wat een operationeel inkomen van 26 miljoen dollar opleverde.

Anders uitgedrukt staan deze getallen gelijk tot een algemeen rendement van 4,1 procent. Zorgwekkender is dat de F1 momenteel 2,9 miljard dollar schuld heeft. Met een voorspeld jaarlijks operationeel inkomen van 100 miljoen dollar betekent dat Liberty de komende 30 jaar nog leningen afbetaalt, tenzij de winstgevendheid dramatisch verbetert.

Wie weet hoe het algemene autosportlandschap – en in het bijzonder de F1 – er in 2050 uitziet?

Bemoedigend is echter dat de betalingen aan de teams met negen procent groeiden van 307 miljoen dollar naar 335 miljoen – een scherpe tegenstelling met de voorgaande kwartalen, waarin opbrengsten daalden door toegenomen uitgaven en overige kosten, vooral door de kosten van de nieuwe kantoren op St. James, een groter personeelsbestand en marketing- en onderzoeksprogramma’s.

Positiviteit bij Carey over meerdere zaken

Tijdens het gesprek met investeerders had F1-CEO en -voorzitter Chase Carey veel goed nieuws om te vertellen: verlengingen met Australië en Groot-Brittannië, tot respectievelijk 2025 en 2024, en het tekenen van Zandvoort – hoewel de deal met Silverstone strikt gesproken in Q3 getekend werd.

Ook werd er lovend gesproken over de spannende races in Oostenrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Hongarije – maar deze vielen in Q3, terwijl de controverse en saaiheid van respectievelijk Canada en Frankrijk over het hoofd gezien werden…

Carey ziet F1 TV als 'work in progress'

Liberty’s rapport zorgt natuurlijk voor een rooskleurig plaatje van de staat van de F1, maar de antwoorden van Carey op vragen van analisten suggereren dat de F1 nog steeds ‘work in progress’ is voor Liberty, vooral met zaken als tv en reglementen.

Nogal ingewikkelde antwoorden op fundamenteel gezien normale vragen over de staat van het tv-aanbod van de F1 – F1 TV, free-to-air en betaalkanalen – waren verbijsterend, maar toch bedankten analisten hem overvloedig voor een aantal non-antwoorden…

Nadat hij analisten vertelde dat ‘F1 TV geleidelijk verbeterd werd tijdens de eerste helft van het seizoen en dat we dichterbij onze doelen komen, zowel qua content als betrouwbaarheid’, was Carey’s antwoord op een directe vraag van een analist over de veelbesproken problemen van het product niet verhelderen.

“Ik gok, in een notendop, ik bedoel, ik zou zeggen dat F1 TV, het product zelf is zeker nog ‘work in progress’ en ik denk zeker dat waarschijnlijk het verbeteren, uitbreiden en optimaliseren van de content daar onderdeel van is.”

“Ik bedoel, ik denk dat als we erover nadenken, dat er ongeveer drie stappen zijn waar je doorheen moet om dit echt te bouwen en dat moet op volgorde gebeuren. Daaraan werken we”, waarna hij toevoegt: “Ik denk dat platform betrouwbaar moet zijn, daarna moeten we de inhoudelijke ervaring vinden, waardoor mensen het gaan kopen, en daarna moet je het verkopen en vermarkten.”

Carey eindigde zijn antwoord aan de vraagsteller door toe te geven dat F1 TV een ‘work in progress is’. “We hadden dus een fundering, maar die fundering moet duidelijk verbeterd worden. Ik denk dat er iets is wat de gepassioneerde fans van de sport kan en zal aantrekken, wat significant is rond de hele wereld.”

“En we geloven dat het een belangrijke kans voor ons is om verder op te bouwen, maar het is een ‘work in progress’.” Vergeet echter niet dat F1 TV nu al bijna twee jaar in ontwikkeling is…

Vage uitlatingen over teruglopende kijkcijfers

Het geldt ook voor een vraag over de kijkcijfers van de F1 op TV, vooral in het Verenigd Koninkrijk – waar het verlies van de gratis uitzendingen van Channel 4 voor verlies van kijkers gezorgd heeft – die geen direct antwoord kreeg, maar eerder een vage redenatie over de nasleep van het (in Rusland georganiseerde) WK voetbal, wat de kijkcijfers in Brazilië beïnvloed zou hebben.

Carey sprak ook over de terugkeer van de Netflix-serie ‘Formula 1: Drive to Survive’, waarbij hij grappend vroeg wie de Günther Steiner van seizoen 2 zou zijn – terwijl Carey bevestigde dat alle tien teams deelnemen aan de nieuwe, negen afleveringen tellende serie.

Het wordt interessant om te zien hoe ze tien teams in negen afleveringen gaan proppen…

Hoewel Carey sprak over de 70ste verjaardag van de F1 in 2020 – door te refereren aan de seizoensopening in Australië – hield hij zich stil over plannen om een documentairereeks ‘Seventy Years of F1’ te laten produceren. Sky TV en Liberty zouden vroeg in augustus een deal getekend hebben, waarbij de serie gepland wordt voor volgend jaar zomer.

Coverage wereldwijd in toenemende mate via betaalpakket

Een pertinente vraag zoomde in op de cruciale balans tussen coverage en inkomsten, en hoe hij de situatie zag evolueren.

“Er bestaat geen vraag dat de het de aanhoudende dynamiek is, ze zijn beiden belangrijk”, zei hij. “We hebben geen formule om ernaar te kijken, want er zijn te veel factoren om er een soort formule voor te maken en iedere markt is anders.”

“Over het algemeen zou ik zeggen dat de trend voor content over het algemeen richting betaalde platforms gaat, en dat geldt voor de meeste sportcontent.”

Carey gelooft dat Liberty ‘doorgaat met de beweging richting betaalde platforms, omdat het de trend is op deze wereld’. “Als je vooruitkijkt, moeten mensen zich realiseren en leren dat bereik een heel andere betekenis krijgt. Als je een 20-jarige tegenwoordig wil bereiken, is dat via een device in de hand, niet een scherm van 60-inch op een muur.”

Het goede nieuws voor fans is echter dat een recente uitbreiding van de samenwerking met Magneti Marelli betekent dat ‘dit ons in staat stelt om meer live data van F1-auto’s naar het uitzendcentrum te sturen, en dat we de kwaliteit en kwantiteit van de race-informatie die met het wereldwijde publiek gedeeld worden, verbeterd kunnen worden’.

Een aangepaste versie van de tracking data feed werd recent aan de media geïntroduceerd, wat onze mogelijkheid om de race te ‘lezen’ sterk verbeterde door de auto’s in kleinere segmenten visueel te tracken. Ik hoop dat de definitieve versie uiteindelijk op jullie scherm te zien zal zijn.

Esports 'groeigebied' voor Liberty en F1

Liberty erkent dat Esports een enorm groeigebied is, een waarvan het bedrijf hoopt dat het uiteindelijk overloopt naar de echte F1-circuits. In zijn verhaal gaf Carey demografische gegevens van de laatste reeks van de F1:

Er waren meer dan 109.000 deelnemers aan de kwalificatie uit 156 landen, waarvan 79 procent onder de 34 jaar oud was en de helft jonger dan 24 jaar oud was. Alle teams kozen tijdens de Pro Draft van 17 juli hun coureur en zij zullen zich bij hun teams voegen voor de Pro Series, die uit 12 races tijdens vier live-evenementen bestaat.

Duurzaamheid speelt belangrijke rol bij Liberty

Als antwoord op een vraag over de deelname van Porsche en Mercedes in de Formule 1 en, daaraan verbonden, het ‘groene imago’ van de F1, verwees Carey naar het nieuwe duurzaamheidsprogramma van Liberty, wat, zoals hier onthuld werd, een plan bevat om synthetische brandstoffen te introduceren.

“Een van onze prioriteiten, en daar komt in de herfst meer over, is echt een niet verteld verhaal in de F1, namelijk de stappen die we gezet hebben wat betreft duurzaamheid.”

“De hybride motor, die enkele jaren geleden geïntroduceerd werd, was een ongelooflijke stap voorwaarts wat betreft brandstofefficiëntie terwijl vermogen behouden bleef. We werken agressief aan dingen als synthetische brandstoffen, biobrandstoffen en waterstof als brandstof met de olie-industrie.”

“Tussen nu en het einde van het jaar zal het vraagstuk rond de duurzaamheid een steeds centralere rol in ons verhaal krijgen en we denken – hier hebben we privé met een aantal partners over gesproken die het erg opwindend vonden – dat het milieuvraagstuk voor iedereen belangrijk is.”

“Een groot deel van stappen vooruitzetten is hoe je de koolstofuitstoot van de verbrandingsmotor reduceert, en dat is volgens mij het belangrijkste.”

Volgens bronnen is de F1 van plan om een grondige analyse te doen van haar activiteiten in de hele sport met in het achterhoofd het ontwikkelen van duurzaamheidsprojecten met partners, sponsoren, teams en leveranciers. Initiatieven die hieronder zouden kunnen vallen zijn bijvoorbeeld ‘groene’ bedrijven als titelsponsoren van races en als partners.

Zo’n project is welkom (en te laat), want de sport loopt nog steeds achter de Formule E aan, die twee jaar geleden een duurzaamheidsdirecteur aanstelde voor een carbon voetafdruk van een tiende van die van de F1, wat begrijpelijk is door de andere structuur en kalender van het elektrische kampioenschap.

“We zullen ook andere initiatieven hebben wat betreft stappen voor het milieu rond onze live-evenementen en het vervoer van dingen naar de evenementen, dus dit is een multi-dimensioneel verhaal.”

“Het onderdeel waar we echter vooral energie in steken is de hoeveelheid waarmee we het gaan verminderen – het doel is om de koolstofuitstoot te verminderen met de verbrandingsmotor, en dat heeft volgens mij meer voordelen voor ons dan al het andere.”

Carey terughoudend over toekomstige kalenders

Wat betreft toekomstige kalenders en inkomsten was Carey terughoudend, behalve dat hij zei dat de dromen van Liberty over Miami en Las Vegas nog levend zijn. Hij vertelde dat de data voor 2020 binnenkort bekend worden, maar ook dat ‘over het algemeen de kalender qua aantal races in de komende jaren een klein beetje gaat groeien.”

“Ik denk dat er een limiet is aan hoe veel, maar ik verwacht dat het marginaal omhooggaat. Zodra we de kalender bekendmaken, zullen we meer inzicht geven in waar en wanneer dat gebeurt.”

Aan zijn antwoorden is weinig nieuw, zelfs niet een definitie van ‘marginaal’, maar latere referenties naar het aantal races bleken meer verhelderend te zijn. Hij refereerde naar ‘vraag en aanbod’, voordat hij toevoegde: “We waarderen onze historische relaties, maar het is belangrijk om kansen op een nieuwe race aan te grijpen als er vraag is.”

Daarna, in wat een veeg uit de pan lijkt naar Brazilië – wat volgens onze bronnen een contract zonder bedrag bezit – (en Monaco, wat naar verluid niets betaalt?), voegde hij toe: “Ik denk dat er een aantal plaatsen zijn waar, en ik heb ze eerder benoemd, we situaties geërfd hebben waar we niet kregen wat ze zouden moeten krijgen toen we hier kwamen.”

Carey’s antwoord op vragen over progressie rond de technische, sportieve en financiële reglementen waren zoals verwacht – waarbij hij globaal zei dat ‘we er nog aan werken door hun complexiteit, dus wacht tot 31 oktober’ – maar verrassend genoeg, naast dat het woord ‘Concorde’ drie keer benoemd werd, werd er vanaf beide kanten niet gerefereerd naar de eind 2020 aflopende overeenkomsten met teams.

Deze aflopende overeenkomsten bepalen de betalingen aan teams – en dus het operationele inkomen – dus het lijkt een verrassend gebrek, of was het vanuit Carey gezien met opzet? Het is hoe dan ook de olifant in de kamer, vooral omdat de betalingen aan de teams 335 miljoen dollar van het primaire F1-inkomen van kwartaal 2 van 531 miljoen dollar bedroeg – of 63 procent. Een beweging in een van beide richtingen zal ongetwijfeld invloed hebben op de aandelenprijs van Liberty.

Dat is ongeveer de opsomming van de investor call voor kwartaal 2: soms goed, soms vaag, met erg weinig harde informatie, behalve dat de statutaire informatie onthuld werd. Dat gezegd hebbend mogen de analisten zich gelukkig prijzen: terwijl Carey ieder kwartaal met analisten spreekt, is dat vier keer zoveel als de toegang die de F1-media als geheel gehad heeft bij de baas van de F1.